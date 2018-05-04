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Muharrem İnce'den ilk açıklama

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'nin ismi nihai karar verildi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Ben dün mesajı vermiştim. Zamanı gelince demiştim. Siz anlamadınız. Gel - İnce olarak anlamanız gerekiyordu" diye konuştu
04 Mayıs 2018 09:56
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Muharrem İnce'den ilk açıklama

CHP'nin kapalı grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce ismi için nihai karar verildi. Oy kullanan 110 milletvekilinin tamamı Muharrem İnce ismine oy verdi.

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'a konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Birazdan genel başkan açıklayacak. 2 dakika daha bekleyin. Genel Başkan konuşsun, istediğinizi sorun. Ben dün size mesajı verdim anlamadınız. Zamanı gelince açıklanır dedim. Orada gel- İnce olarak anlamanız gerekiyordu. Sloganımız her şey güzel olacak." dedi.

CHP'liler Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nu doldurdu. Birazdan Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ismini resmen ilan edecek.

Kılıçdaroğlu ve İnce salona birlikte yürüyerek gelecek.

Habertürk
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