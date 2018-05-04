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Borsa güne düşüşle başladı
BIST 100 endeksi, 114,97 puan azalarak 102.794,16 puandan açıldı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 azalışla 102.794,16 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, 114,97 puan ve yüzde 0,11 azalışla 102.794,16 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,11 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,43 ile kimya, petrol, plastik oldu.
Dün, yurt içinde beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisi ve döviz kurlarındaki sert yükselişin etkisiyle 102.629,74 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,73 değer kaybıyla 102.909,13 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve Avro Bölgesi'nde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 101.500 puanın destek, 106.300 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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