O ziyaret, nezaket ziyaretiymiş

Edinilen bilgiye göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 24 Nisan 2018'de İstanbul'da 3. Kolordu Karargahı'nı ziyaret etmesinin ardından Abdullah Gül'ü de ziyaret etti. Görüşmenin, Gül'ün 3. Kolordu Karargahı'nın bitişiğinde bulunan ofisinde gerçekleştiği belirtiliyor.

Ziyarette o sırada İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da hazır bulunduğu bilgisi edinildi.

Kaynaklar, söz konusu görüşmenin, basında yer alan bazı iddiaların aksine, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün evinde değil, ofisinde gerçekleştiğine belirttiler. Nezaket ziyaretiyle ilgili olarak ileri sürülen baskı, tehdit ve şantaj şeklindeki iddiaların, gerçekle hiçbir alakası bulunmadığı ifade edildi.