|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
O ziyaret, nezaket ziyaretiymiş
Ankara kulislerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yaptıkları ziyaretin bir nezaket ziyareti olduğu yansıdı
Edinilen bilgiye göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 24 Nisan 2018'de İstanbul'da 3. Kolordu Karargahı'nı ziyaret etmesinin ardından Abdullah Gül'ü de ziyaret etti. Görüşmenin, Gül'ün 3. Kolordu Karargahı'nın bitişiğinde bulunan ofisinde gerçekleştiği belirtiliyor.
Ziyarette o sırada İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da hazır bulunduğu bilgisi edinildi.
Kaynaklar, söz konusu görüşmenin, basında yer alan bazı iddiaların aksine, 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün evinde değil, ofisinde gerçekleştiğine belirttiler. Nezaket ziyaretiyle ilgili olarak ileri sürülen baskı, tehdit ve şantaj şeklindeki iddiaların, gerçekle hiçbir alakası bulunmadığı ifade edildi.
Bu haber 30,642 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI