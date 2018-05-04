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Bakan Soylu açıkladı uyuşturucu ile mücadelede bilançoyu açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde ilk 4 ayda 7 bin 500 kişinin tutuklandığını bildirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde ilk 4 ayda 7 bin 500 kişinin tutuklandığını bildirdi.
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