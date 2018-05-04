Başbakan: Ortak adayımız Cumhurbaşkanımız için başvurumuzu yaptık

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunmak üzere Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) geldi.

Yıldırım ve Bahçeli'nin YSK'ye gelişinden önce, bina önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken çok sayıda partili destek vermek üzere bina önünde toplandı.

YSK'ye önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ye gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.

"Cumhur İttifakı"na ilişkin protokolün ise saat 14.30'da YSK'ye sunulacağı öğrenildi.

Vatandaşlar Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi Türk bayrakları ile büyük bir coşkuyla karşıladı. Başbakan Yıldırım YSK önüne geldiğinde aracından indikten sonra vatandaşları selamladı. Vatandaşlar, "Ankara seninle gurur duyuyor" sloganları attı.

BAŞBAKAN YILDIRIM: CUMHUR İTTİFAKININ ORTAY ADAYI CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN İÇİN BAŞVURUMUZU YAPTIK

MHP lideri ile gazetecilerin karşısına geçen Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'nin daha istikrarlı bir yol için çıktığımız bu yola adım atmış bulunuyoruz. Cumhur ittifakının ortak adayı Cumhurbaşkanımız Erdoğan için başvurumuzu yaptık. MHP, bu yönde grup kararı almıştı, biz de AK Parti olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden aday göstermek üzere grup kararı aldık. Yeni sistem, Cumhurbaşkanlığı sistemi birbirine yakın, millet için benzer fikirleri olan bu durum siyaseti ve yönetimi daha güçlü hale getirececektir. En sağlam çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız milletimizdir. Bu ittifakta Yenikapı ruhu vardır. Milletin refahı, mutluluğu söz konusu olmuştur. Adayımızı milletimizin işaret ettiği doğrultuda belirledik. Sayın Bahçeli ile aldığımız bu klararın ülkemiz, milletimiz, siyasetimiz ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir kez daha yapılan seçimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Muharrem İnce'nin adaylığının sorulması üzerine yalnızca, adaylığı hayırlı olsun derken, "milletimiz için herkes için hayırlısı olsun." açıklamasında bulundu.