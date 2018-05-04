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ALES adaylarına saat uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 6 Mayıs Pazar günü uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) adaylarına saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu
04 Mayıs 2018 10:23
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ALES adaylarına saat uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 6 Mayıs Pazar günü uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) adaylarına saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ALES'e girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.
Anadolu Ajansı
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