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ALES adaylarına saat uyarısı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 6 Mayıs Pazar günü uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) adaylarına saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 6 Mayıs Pazar günü uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) adaylarına saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulunuldu.
Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 6 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek ALES'e girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı.
Buna göre, adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.
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