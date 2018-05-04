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Muharrem İnce için Hükümetten ilk yorum
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olarak belirlenmesine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye ilişkin, "Kendinize güvenmiyor, rakibinizi ekarte etme yolunu izliyorsunuz" dedi.
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