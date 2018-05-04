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'Eski bir öğretmen, gel buraya Muharrem İnce'

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kopyacıdan siyaset adamı olmaz. İstedikleri kadar kopyalasınlar. Vicdani hür nesilleri kim yetiştirecek, öğretmen. Bu sorunları çözmek için bir öğretmen sorunları çözmek istiyor. Çaba sarf etmek istiyor. Muharrem İnce, eski bir öğretmen. Gel buraya Muharrem İnce.
04 Mayıs 2018 10:43
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'Eski bir öğretmen, gel buraya Muharrem İnce'

Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı seçiminde cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce isminde karar kıldı. Grup toplantısında karar oy birliği ile alındı. Ahmet Taner Kışlalı Spor Kompleksi CHP'liler tarafından dolduruldu. Salondakiler heyecanla cumhurbaşkanı adayı İnce'nin isminin resmen ilan edilmesini bekliyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce salona geldi. Önce İnce ve eşi Ülkü İnce salonu selamlayarak ilerledi. Daha sonra Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu salonu selamladı. İnce ve Kılıçdaroğlu yanyana oturdu. Salondakiler İnce ve Kılıçdaroğlu'na büyük sevgi gösterisinde bulundu. Gözler Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamaya çevrildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İnce'nin adını resmen ilan edeceği konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamarı şöyle:

"29 Ekim 1923'te cumhuriyeti kurduk. Bütün mazlumlara, ezilen halklara örnek olduk. 2018'deyiz, 21. yüzyıldayız. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye farklı bir döneme evrildi. 15 Temmuz darbe girişimini fırsata çevirdiler, 20 Temmuz sivil darbesini yaptılar. Buna karşı çıkan bir tek CHP oldu. Neden ittifak yapmak istiyorsunuz diyorlar. Sıfır baraj ittifakı istiyoruz, her partinin katıldığı sıfır baraj ittifakı. Seçme hakkının önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Sıfır baraj ittifakı olursa, her vatandaş gönlünde yatan partiye oy verebilecek. Demokrasiyi geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz. Siyasi partiler ülkenin çıkarları için bir araya gelmelidir. Ülkede kutuplaşmayı engellemek için ittifak istiyoruz. Bu ülkede huzur içinde yaşamak için ittifak istiyoruz. Buradan bu çağrıyı da tüm siyasi partilere yapıyoruz. Söyledim, yeni bir yol ayrımı ile karşı karşıyayız. 21. yüzyıldayız, 20 Temmuz darbesinden sonra kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. Çünkü yargı bağımsızlığı yoktur. Güçler ayrılığı ilkesi yoktur. Yargı çökmüştür. Hesap verebilirlik, 80 milyondan toplanan vergilerin nereye gittiğinin hesabını siyasi iktidar vermemektedir. Medya kontrol altındadır, basınözgürlüğü tamamen bitmiştir. Bir grup medya direnmektedir, onlar da her türlü baskı altında."

"25 Haziran'da Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açsın diyorsak, çağrımdır herkes seçmen listesini kontrol etsin. İkinci görev, bu ülkenin aydınlarına, demokrasiye inananlara çağrımdır. Kimse tatile gidiyim, yaylaya çıkayım dememelidir. Herkes inadına inadına sandıklara gitmelidir. Sorunlarımız, Türkiye bugün bir beka sorunu yaşamaktadır. 5 sorunun aşılması lazım. Birincisi, demokrasi ve halkın iradesini hipotek altından kurtarmak zorundayız. Hiç kimse demokrasi üzerinde vesayet kurmaya kalkışmasın. Nasıl mücadele ettiysek, mücadelemizi yine yapacağız. Kimse orduyu demokrasinin üzerinde gölge olarak kullanmasın. Türkiye , bugün bütün dünya ile kavgalıdır. Biz tüm komşularımızla ve dünyayla barışık olmak istiyoruz. Ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Ekonomi dördüncü sorunumuz. Mevcut yöneticiler yakayı tefecilere kaptırmıştır. Mevcut yönetim rantiye için uğraşıyor. Şunu herkesin bilmesini isterim. Duyunu Umumiye şimdi, Londra'da kurulmuş durumda. Beşinci sorun eğitim. 16 yılda 14 kez eğitim sistemi değişti. Biz vicdanı ve fikirleri hür nesiller yetiştireceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, 25 Haziran'da Allah'ın izniyle bunu yapacağız. Seçim bildirgesi için toplantı yapacağız. Kopyacıdan siyaset adamı olmaz. İstedikleri kadar kopyalasınlar. Vicdani hür nesilleri kim yetiştirecek, öğretmen. Bu sorunları çözmek için bir öğretmen sorunları çözmek istiyor. Çaba sarf etmek istiyor. Muharrem İnce, eski bir öğretmen. Gel buraya Muharrem İnce."
Memurlar.Net
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