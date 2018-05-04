Muharrem İnce: Erdoğan'dan kıdemliyim

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, fetret döenmini sona erdireceğiz dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi işaret etti ve "Gel bakalım, Muharrem İnce'ye buraya" diyerek İnce'yi kürsüye davet etti.

Muharrem İnce yaptığı konuşmada, 1402'deki tarihi olaya dikkat çekerek, fetret dönemini sona erdireceklerini açıkladı.

Tanıtım toplantısında konuşan İnce, "Herkesin cumhurbaşkanı olacağım" diyerek parti rozetini Kılıçdaroğlu'na teslim etti.

İnce şunları söyledi.

"Kardeşim dediğinin evine helikopter gönderenden, kendinden başka hiçbir şey düşünmeyenden bu millete fayda gelmez. Bu iki parti başkanına iyi bak. Kim kendini, kim milleti düşünüyor. 24 Haziran'da fetret dönemini birlikte bitireceğiz.

Bana tecrüben yok diyorlar. O 2003'te milletvekili oldu. Bir günlük milletvekili iken Başbakan oldu. Ben ondan daha kıdemliyim. 16 yıllık hizmetim var.

Diyorsanızki Muharrem İnce diploman var mı, 8 dönemlik diplomam var.

Eğer beni karalamaya kampanyasına girerlerse bilsinler ki, daniskasını yaparım. Ben meydanlarda entelektüel tartışma yapmak istiyorum. Tercih sizin

Bir eleştiri daha var. CHP'ye başkan olamadın, Cumhurbaşkanı olacaksın diyorlar. Anlatayım. 91'de Erdoğan milletvekili adayı oldu. Beyoğluna başkan olamayan Cumhurbaşkanı olamıyor da, ben niye Cumhurbaşkanı olamayayım.

İki hedefimiz var. Birincisi 50+1 ile seçilmek ikincisi ise tarafsız yönetmek.

İki iddiam var. Terör nereden gelirse gelsin kararlı bir şekilde mücadele edeceğim. Yetim hakkını yiyenlere ve bu ülkeyi soyanlara söz veriyorum Allahın huzurunda mücadele edeceğim..

Bugün benim doğum günüm. 54 yılı geride bıraktım. Aziz milletin refahı için çalışacağım.

Hepinizi teker teker selamlıyorum