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Gül, Erdoğan'ın da katılacağı düğüne katılmayacak

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte nikah şahidi olmasının beklendiği düğüne katılmayacak
04 Mayıs 2018 10:50
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Gül, Erdoğan'ın da katılacağı düğüne katılmayacak

Gözler bu düğünde: Erdoğan ve Gül, bir araya gelebilir....Eski Cumhurbaşkanı Gül, yarın Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğününe mazeret bildirerek katılamayacağını açıkladı.

Düğünde, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte nikah şahitliği yapması bekleniyordu.

Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt, yarın saat 19.00'da yapılacak düğünle hayatlarını birleştirecek.

Cumhur ittifakı tarafından cumhurbaşkanlığına yeniden aday gösterilen Erdoğan, yarın saat 14.30'da Cumhuriyet alanında miting yapacak, saat 16.00'da ise şehir hastanesinin açılışına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam da Bakan Özhaseki'nin kızının düğününe katılacak.
Memurlar.Net
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