Rumeysa Öğretmen için seferber oldular

İçerisinde otomobil almak için bankadan çektiği 56 bin liralık kredi parasının olduğu çantayı, bir bank üzerinde unutan ve daha sonrasında bankta bulamayan Rehberlik Öğretmeni Rumeysa Uslu için arkadaşları seferberlik başlattı. Rumeysa öğretmenin arkadaşları kaybolan çantanın olduğu bankın hemen yanındaki ağaçlara 'Parayı getirene ya da ihbar edene bin lira ödül' yazılı ilan asarken, ilanı okuyan vatandaşlar da paranın geri getirilmesi için hırsızlara seslendi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü internetten beğendikleri otomobili satın almak için sabah saatlerinde eşiyle birlikte otobüsle Alanya'dan Antalya'ya giden Rehber Öğretmeni Rumeysa Uslu, bir bankadan kredi kullanarak aile dostu olan emekli askerle beraber 56 bin TL çekti. Bankadan çıkan çift ve aile dostu, Meltem Mahallesi'nde bulunan sinema önündeki belediye bankına oturarak araba satışında kendilerine yardım edecek diğer arkadaşlarını beklemeye başladı. Bir süre sonra otomobiliyle gelen arkadaşları çifti ve aile dostunu alarak aracın satıldığı yer olan Portakal Çiceği Bulvarı'na doğru hareket etti. Bir süre sonra parayı koydukları ve siyah renkli bez bir çantayı bankta unuttuklarını fark eden çift, Meltem Mahallesi'ndeki banka geri döndü ancak çantayı unuttukları yerde bulamadı. Bunun üzerine polis merkezine giden çift, paranın bulunması için yardım istedi. Şikayet üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik ve araç kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı.

Olayın ardından herhangi bir gelişme olmaması üzerine Rumeysa Öğretmen'in arkadaşları, çantanın kaybolduğu bankın çevresindeki ağaçlara, üzerinde, 'Bu bankta bir bayan öğretmenimizin 50 bin lira civarında bankadan çektiği ihtiyaç kredisi 30 x 20 ölçülerinde siyah beyaz çanta içerisinde unutulmuştur. Parayı Bahçeli Karakoluna getirene ya da ihbar edene 1000 TL para ödülü verilecektir. MOBESE ve otobüs kamera kayıtları inceleme altındadır. Görüntüleri en kısa zamanda haber yayın organları da çıkaracaktır. Kamera tespit yoluyla bulunan zanlı, kendisine haram olan bir parayı alıkoymaktan suçlu duruma düşecek, hırsızlık suçuyla yargılanacaktır' yazılı ilanı astı.

Cadde üzerinde ilanı fark eden vatandaşların da ilanı okuduktan sonra oldukça üzüldüğü dikkat çekti. İlanı okuyan Emekli Öğretmen Mülkiye Ünal "Benim meslektaşımın bu kadar parayı kaybetmesi beni çok üzdü. Bir memurun maaşından başka neyi var ki? Bu parayı alanlar lütfen karakola teslim etsinler. Öğretmenin maaşından başka bir şeyi yoktur. Maaşı 1 ay bile yetmez zaten. Bide kredi ödeyecek şimdi. Emekli bir öğretmen olarak, meslektaşımın parasının geri getirilmesini istiyorum" diyerek hırsıza seslendi.

Öğretmen babası olduğunu söyleyen Sedat Garip isimli vatandaş da, "Üzücü bir olay. Vicdanları varsa, geri getirsinler. Ben de bir öğretmen babasıyım. Zaten kıt kanaat geçiniyorlar. İnşallah geri getirir de, öğretmeni yeniden dünyaya getirirler. Çok büyük bir para. Gelirse ödülsüz de gelir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rumeysa Öğretmen'in çantasıyla ilgili polisin bölgedeki çalışmaları sürüyor.