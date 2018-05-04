1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rumeysa Öğretmen için seferber oldular

Otomobil almak için çektiği 56 bin TL'lik krediyi bir bankta unutan Rumeysa öğretmenin arkadaşları, çantanın kaybolduğu bankın çevresine ilanlar astı
04 Mayıs 2018 10:59
Yazdır
Rumeysa Öğretmen için seferber oldular

İçerisinde otomobil almak için bankadan çektiği 56 bin liralık kredi parasının olduğu çantayı, bir bank üzerinde unutan ve daha sonrasında bankta bulamayan Rehberlik Öğretmeni Rumeysa Uslu için arkadaşları seferberlik başlattı. Rumeysa öğretmenin arkadaşları kaybolan çantanın olduğu bankın hemen yanındaki ağaçlara 'Parayı getirene ya da ihbar edene bin lira ödül' yazılı ilan asarken, ilanı okuyan vatandaşlar da paranın geri getirilmesi için hırsızlara seslendi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü internetten beğendikleri otomobili satın almak için sabah saatlerinde eşiyle birlikte otobüsle Alanya'dan Antalya'ya giden Rehber Öğretmeni Rumeysa Uslu, bir bankadan kredi kullanarak aile dostu olan emekli askerle beraber 56 bin TL çekti. Bankadan çıkan çift ve aile dostu, Meltem Mahallesi'nde bulunan sinema önündeki belediye bankına oturarak araba satışında kendilerine yardım edecek diğer arkadaşlarını beklemeye başladı. Bir süre sonra otomobiliyle gelen arkadaşları çifti ve aile dostunu alarak aracın satıldığı yer olan Portakal Çiceği Bulvarı'na doğru hareket etti. Bir süre sonra parayı koydukları ve siyah renkli bez bir çantayı bankta unuttuklarını fark eden çift, Meltem Mahallesi'ndeki banka geri döndü ancak çantayı unuttukları yerde bulamadı. Bunun üzerine polis merkezine giden çift, paranın bulunması için yardım istedi. Şikayet üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik ve araç kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı.

Olayın ardından herhangi bir gelişme olmaması üzerine Rumeysa Öğretmen'in arkadaşları, çantanın kaybolduğu bankın çevresindeki ağaçlara, üzerinde, 'Bu bankta bir bayan öğretmenimizin 50 bin lira civarında bankadan çektiği ihtiyaç kredisi 30 x 20 ölçülerinde siyah beyaz çanta içerisinde unutulmuştur. Parayı Bahçeli Karakoluna getirene ya da ihbar edene 1000 TL para ödülü verilecektir. MOBESE ve otobüs kamera kayıtları inceleme altındadır. Görüntüleri en kısa zamanda haber yayın organları da çıkaracaktır. Kamera tespit yoluyla bulunan zanlı, kendisine haram olan bir parayı alıkoymaktan suçlu duruma düşecek, hırsızlık suçuyla yargılanacaktır' yazılı ilanı astı.

Cadde üzerinde ilanı fark eden vatandaşların da ilanı okuduktan sonra oldukça üzüldüğü dikkat çekti. İlanı okuyan Emekli Öğretmen Mülkiye Ünal "Benim meslektaşımın bu kadar parayı kaybetmesi beni çok üzdü. Bir memurun maaşından başka neyi var ki? Bu parayı alanlar lütfen karakola teslim etsinler. Öğretmenin maaşından başka bir şeyi yoktur. Maaşı 1 ay bile yetmez zaten. Bide kredi ödeyecek şimdi. Emekli bir öğretmen olarak, meslektaşımın parasının geri getirilmesini istiyorum" diyerek hırsıza seslendi.

Öğretmen babası olduğunu söyleyen Sedat Garip isimli vatandaş da, "Üzücü bir olay. Vicdanları varsa, geri getirsinler. Ben de bir öğretmen babasıyım. Zaten kıt kanaat geçiniyorlar. İnşallah geri getirir de, öğretmeni yeniden dünyaya getirirler. Çok büyük bir para. Gelirse ödülsüz de gelir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rumeysa Öğretmen'in çantasıyla ilgili polisin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
Bu haber 2,074 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fotosentez yapan hayvan keşfedildi
04 Mayıs 2018 16:01		 'Cinsel istismarın önlenebilir olduğu ortadadır'
04 Mayıs 2018 15:49
Benekli semender ve yavruları doğaya bırakıldı
04 Mayıs 2018 15:40		 Geçici işçi kadrosu için 3 bin 200 başvuru
04 Mayıs 2018 15:27
Sentetik embriyo üretildi
04 Mayıs 2018 14:46		 Hamsi için Peru'dan geldiler
04 Mayıs 2018 14:31
Sıcaklıklar azalacak, yağış gelecek-Haritalı
04 Mayıs 2018 14:15		 Havası, tavası ve kaplıcası için geliyorlar
04 Mayıs 2018 14:03
TESK, ramazan alışverişi için uyardı
04 Mayıs 2018 13:17		 Ramazan ayında tüketimi artan yiyeceklerin fiyatları konusunda açıklama yapıldı
04 Mayıs 2018 10:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sözlü sınavda elenen 169 Vergi Müfettiş Yardımcısı dava açtı
CHP'nin adayı belli oldu
AK Parti'den 'OHAL kaldırılacak' kampanyası
Sarıeroğlu: Fakıbaba'nın bizden bir talebi olmadı
Gül'den Akar ve Kalın'ın ziyaretiyle ilgili açıklama
Öğretmenlikten Cumhurbaşkanlığı adaylığına
5'i memur 21 kişiye fuhuştan gözaltı
Kaza yapan ambülans şöförü: Yorgunuz bizi göndermeyin
O ziyaret, nezaket ziyaretiymiş
4/B'lilerin izin hakları iyileştiriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilk tanışmada yapılan hatalar 1
burada sigara içilmez cezası 69 tldir. 1
abidik gubidik 1
borç vermek 3
emekliye 2 bin lira ikramiye 2
pubg 1
06.05.2018 fenerbahçe vs bursaspor maçı 1
sabah işe oyun havası dinleyerek giden kişi 1
bilgi 1
doğruyu söylemek gerekirse 2
SON İLANLAR
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam