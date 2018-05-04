Yeni havalimanında yüzde 88.5 ilerleme sağlandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 4 Mayıs Cuma günü Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Arslan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bakiye yetersizliği olabildiği gibi, HGS sticker'ı yıpranmış ve eskimiş olabiliyor veya yanlış yere yapıştırılmış olabiliyor. Okumuyor ve ödeme yapılmıyor ve nakit gişesine yönlendiriliyor. HGS stickerında bir sıkıntı varsa, stickerlarını değiştirsinler.

Vatandaşın aklında şöyle bir algı var; HGS'den alacağına nakit alıyor orada da nakit açığını kapatıyor. Topladığınız nakdi saklamak ilave bir maliyet, orada eleman bulundurmak maliyet, bu nakidi 24 saat bankalara göndermek de bir maliyet. Nakit toplamanın saklamanın ve bankaya aktarmanın maliyeti avantaj değil. İlave bir yük getiriyor.

Vatandaşlarımız dikkatli olup, zamanında başvuru bulunsunlar.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI

Dünyanın da gıptayla izlediği bir havalimanımız. Yüzde 88.5 ilerleme sağlandı. İsmini 29 Ekim'de göreceğiz. Ulaşımını da sağlamak zorundayız. Birçok koridordan İstanbul'un ana arterlerine ulaşımı sağlayacağız. Metro çalışmaları devam ediyor ancak birçok inşaat işi yaptığımızdan bu tür projelerin temelini atamadığımız için, tünel delme makinalarımız şuan Gayrettepe'den 3. Havalimanı'na tünelleri açıyorlar.