5.Sınıf Yabancı Dil Hazırlık Projesinden vaz mı geçildi?

MEB tarafından 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında 700 civarında okul, 120bin civarında 5.sınıf öğrencisine pilot uygulama kapsamında yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması yapıldı. Bu okullarda;

şeklindeki çizelgenin açıklamalarında yer alan;

hükmü uygulandı. Yani bu öğrencilere Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi.... gibi bir çok ders işlenmedi.

Pilot uygulama olarak yürütülen çalışmadan vazgeçildiği anlaşılmaktadır. Çünkü MEB; 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında uygulanacak haftalık ders çizelgelerini 19/02/2018 tarih ve 58 nolu kararı ile yürürlüğe koydu.

Kararda 2017-2018'e göre yabancı dil hazırlık sınıfı yönünden bir değişiklik görülmemektedir. Kaldı ki 25 Nisan 2018'de başlayan norm güncellemelerinde de bu yönde bir çalışma yapılmamıştır.

MEB'in bu konuda resmi ağızdan açıklama yapması ve kamuoyunu bilgilendirmesi uygun olacaktır.

Maksut BALMUK