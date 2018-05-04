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Öğretmenlikten Cumhurbaşkanlığı adaylığına

CHP'nin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde adayı Muharrem İnce oldu. İnce'nin adaylığına tüm milletvekilleri destek verdi.
04 Mayıs 2018 11:14
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Öğretmenlikten Cumhurbaşkanlığı adaylığına

24 Haziran'da yapılacak erken seçimde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu.

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki toplantının ardından Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kılacak İnce, 1. Meclis önünde açıklama yapacak.

İnce, resmi açıklama öncesinde ailesiyle birlikte çektiği selfieyi "Biz hazırız" mesajıyla paylaştı.

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964 yılında Yalova'nın merkez ilçesine bağlı Elmalık köyünde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini Yalova'da tamamlayan İnce, Uludağ Üniversitesi Fizik-Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

İlk ve orta öğrenimini Yalova'da tamamlayan İnce, Uludağ Üniversitesi Fizik-Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun oldu.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yalova İl Başkanı görevinde bulunan İnce, Yalovaspor'da basın sözcülüğü de yaptı.

2002 yılında CHP'den milletvekili seçilen İnce, 16 yıl boyunca Meclis'te yer aldı.

CHP'de Grup Başkanvekilliği yapan İnce, iki kez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıktı.

Muharrem İnce, ilk olarak 2014 yılında yapılan olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday oldu.

İnce, 415 delegenin oyunu alırken, Kılıçdaroğlu 740 oyla yeniden genel başkan seçildi.

Muharrem İnce, 3 Şubat 2018'deki kurultayda da genel başkanlık için yarıştı. Kurultayda 447 delegenin destek verdiği İnce, kendisinden 343 oy fazla alan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha yenildi.

Bir yıl sonra olağanüstü kurultay için 500 imza toplayan İnce, yeter sayıyı bulamadığı için bu amacına ulaşamadı.

Ülkü İnce ile evli olan Muharrem İnce'nin Salih Arda İnce adında bir oğlu bulunuyor.

Muharrem İnce'nin, ''Tatank", "Bu Kaçıncı Kirlenişin Beyaz", "1 İleri 5 Geri" ve "Buyurun Sayın İnce/Siz Yokken Meclis Sonuna Kadar Çalışıyordu'' adlı 4 kitabı var.

Meclis'te yaptığı konuşmaları özellikle sosyal medyada ilgi gören İnce'nin Twitter'da 3 milyon 66 bin, Facebook'ta ise 1 milyon 293 bin takipçisi bulunuyor.

Dokunulmazlıkların kaldırılması için TBMM'de yapılan oylamada CHP grubunun aksine "hayır" oyu verdiğini açıklayan İnce, bu konuda parti yönetimine eleştirilerde bulunmuştu.

İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ve MHP'nin çatı aday olarak gösterdiği Ekmeleddin İhsanoğlu'na tepki göstermişti.
NTV
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