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Erdoğan: Cumhur ittifakı açık ara önde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Araştırmalara göre Cumhur İttifakı, açık ara önde. 24 Haziran'da milletimizin bize gerekli desteği vereceğinden eminim.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ve Güney Kore'yi kapsayan ziyaretinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
MİLLETİM OYUNA GELMEZ
Milletimiz, bunların oyununa gelmeyecektir. Biz, Sayın Bahçeli ile birlikte Cumhur İttifakı olarak samimi bir şekilde çıktığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Onların parlamentoda da umdukları sonucu alabileceklerine inanmıyorum. Mevcut kamuoyu araştırmaları, bunu net gösteriyor. Araştırmalara göre Cumhur İttifakı, açık ara önde. 24 Haziran'da milletimizin bize gerekli desteği vereceğinden eminim.
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