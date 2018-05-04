1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

14 hemşirelik bölümü öğrencisine şok

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören 14 öğrenci, derslerine girip sınavlarını tamamladıkları 3 ana derslerinin, kayıt yapmalarına rağmen sistemde gözükmediğini öğrenince şok yaşadı. Fakülteleri tarafından dersleri yeniden almaları istenen öğrenciler, sorunları çözülmezse öğrenimlerinin bir yıl daha uzayacağından yakındı
04 Mayıs 2018 11:50
Yazdır
14 hemşirelik bölümü öğrencisine şok

KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2nci sınıfta öğrenim gören 14 öğrenci, yıl boyunca ders ve sınavlarına girip stajlarını yaptıkları 3 ana ders olan Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelikte Farmakoloji ve Mesleki İngilizce derslerinin sistemde 'alınmadı' olarak göründüğünü fark etti. Diğer derslerinin kayıtlı olduğunu, bahse konu 3 ana dersleri için de kayıt yaptıklarını öne süren öğrenciler, durumu fakülte yetkililerine iletti.

Yıl boyunca yoklama listelisinde ismi olan 14 öğrenci, sorunun Öğrenci İşleri'nden kaynaklı olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Öğrenci İşleri'ne dilekçe veren 14 öğrenci, 'kayıt işlemlerinden öğrencilerin sorumlu olduğu' yanıtını aldı. Kayıtlarının sistemde gözükmemesiyle dersleri yeniden almaları istenen öğrenciler, sorunları çözülmezse öğrenimlerinin bir yıl daha uzayacağından yakındı. Yaşadıkları sorunu Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) de ileten öğrenciler mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

'HAYATIMIZLA OYNUYORLAR'

Sistemde derslerinin yer almadığını öğrenmesiyle şok olduğunu belirten Hemşirelik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Şura Dal şöyle konuştu:

"Biz sene başında ders seçimimizi yaptık ve o derslerin sınavlarına girdik. Dönem sonuna geldiğimizde kötü bir sürprizle karşılaştık ve şok olduk. Bize 3 ana dersi seçmediğimizi söylediler. Ama biz bu derslerin sınavlarına girdik, hastanelerde stajlarımızı yaptık. Tüm gerekli evrakları doldurmamıza rağmen bize dersleri almadığımız söyleniyor. Sorunun bizden kaynaklandığını söylüyorlar ama şöyle de bir acı gerçek var ki; bize 12 Mart'tan önce sorunu hallettik, siz staja çıkabilirsiniz dediler. Biz almadığımız dersin stajına nasıl çıktık? Bizim hastaneler ile sözleşmelerimiz var. Gerekli yerlere başvurularımızı yaptık çok sayıda dilekçe verdik. Hiç bir şekilde sonuç elde edemedik. Bize bu dersleri yeniden almamız gerektiğini söylüyorlar. Bu da bizim okulu bir dönem uzatmamız anlamına geliyor. Ailemiz bizi buraya yollayıp okutuyor, masraf yapıyor. Bizim okulu 1 sene geç bitirmemiz 1 sene iş hayatına geç atılmak demek. Bizim hayatımızla oynuyorlar. Mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz."

PROF. BÜLBÜL: SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ

KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Bülbül ise öğrencilerin mağduriyetine üzüldüklerini söyledi. Prof. Dr. Bülbül, "Bu sorun bizden çok Öğrenci İşleri ve Rektörlüğü ilgilendiren bir durum. Biz de sorunun çözülmesini istiyoruz. Ama teknik olarak zor gözüküyor. Bizim dekanlık olarak öğrenci işlerine müdahale yetkimiz yok. Olayı Rektörlük takip ediyor'' dedi.
Doğan Haber Ajansı
Bu haber 10,377 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Nüfus müdürlükleri bu hafta sonu hizmet verecek
04 Mayıs 2018 13:26		 THY unutulan 45 bin eşyayı 500 bin liradan satışa çıkardı
04 Mayıs 2018 09:45
İmar affına Boğaz rötuşu
04 Mayıs 2018 08:35		 Uygulama noktasından kaçan sürücüye ceza
03 Mayıs 2018 23:52
2018'in ilk şehir hastanesi Kayseri'de açılacak
03 Mayıs 2018 22:03		 Feriköy'deki İSKİ binalarının yerine kent parkı yapılacak
03 Mayıs 2018 17:09
YÖK'ten bölünen üniversiteler için yetki devri kararı
03 Mayıs 2018 17:01		 Enerji Bakanlığında, memurlara, Afrin operasyonu bağışı
03 Mayıs 2018 15:39
Bakan Özhaseki: İmar barışında İstanbul Boğazı'nı istisna tutabiliriz
03 Mayıs 2018 15:00		 '2.400 lirayı yatıran ruhsatı cebe koyar'
03 Mayıs 2018 07:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sözlü sınavda elenen 169 Vergi Müfettiş Yardımcısı dava açtı
CHP'nin adayı belli oldu
AK Parti'den 'OHAL kaldırılacak' kampanyası
Sarıeroğlu: Fakıbaba'nın bizden bir talebi olmadı
Gül'den Akar ve Kalın'ın ziyaretiyle ilgili açıklama
Öğretmenlikten Cumhurbaşkanlığı adaylığına
5'i memur 21 kişiye fuhuştan gözaltı
Kaza yapan ambülans şöförü: Yorgunuz bizi göndermeyin
O ziyaret, nezaket ziyaretiymiş
4/B'lilerin izin hakları iyileştiriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cüneyt çakır 1
şenol güneş 2
bilgi 1
serengeti milli parkı 2
ıslak mendili poşetinin köşesi ile diş temizlemek 2
ayakkabısı olmayan çocuğa ayakkabılarını veren kişi 4
popülasyonda diş temizle merakı 2
pubg 1
kaşınmak 1
ilk önce sen kapat 3
SON İLANLAR
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam