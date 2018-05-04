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Rize'de 5 FETÖ'nün abisine 10'ar yıl hapis
Rize'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 5 sanık 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı
Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 5 sanığa 10'ar yıl cezası verildi.
Rize Ağır Ceza Mahkemesinde, tutuklu sanıklar Murat Koç, Abdullah Gürcü, Ahmet Vatansever, Aydın Çaylankıran ve Tunahan Erbek'in "silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte yardım etmek" suçlamasıyla ayrı ayrı yargılandıkları davaların duruşmaları görüldü.
Sanıklar, son savunmalarında, kod adı kullandıkları ve bunları zaman zaman değiştirdikleri ile örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddialarını reddederek beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, Murat Koç, Abdullah Gürcü, Ahmet Vatansever, Aydın Çaylankıran ve Tunahan Erbek'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10'ar yıl hapis cezası verdi.
Heyet, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.
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