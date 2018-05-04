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'CHP Genel Başkanı mikroskopla aradı ama çatı adayı bulamadı'

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Karşı taraf 'çatı adayı' diye adaylar oluşturmaya kalktı ama çatı yıkıldı. Esasen CHP Genel Başkanı çatı adayı bulamadı, mikroskopla aradı ama yine de bulamadı. Kendisi aday olmayıp kendi içlerinden birini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi
04 Mayıs 2018 11:57
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'CHP Genel Başkanı mikroskopla aradı ama çatı adayı bulamadı'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,"Karşı taraf 'çatı adayı' diye adaylar oluşturmaya kalktı ama çatı yıkıldı. Esasen CHP Genel Başkanı çatı adayı bulamadı, mikroskopla aradı ama yine de bulamadı. Kendisi aday olmayıp kendi içlerinden birini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi." dedi.

Eroğlu, AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi'yi ziyaretinin ardından düzenlediği toplantıda, milletin adamı, kimsesizlerin kimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin adayı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarihindeki en önemli seçimlerin 24 Haziran seçimleri olduğuna işaret eden Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kuvvetler ayrılığını en iyi şekilde göreceklerini vurguladı.

Eskiden yasama ve yürütmenin ayrı gibi gözüktüğünü ama bunun olmadığına değinen Eroğlu, hükümetin getirdiği tasarıların aynı şekilde geçtiğini dile getirdi.

Eroğlu, yeni sistemle milletvekillerin bağımsız olacağını, milletin hür iradesinin Meclise yansıyacağına işaret ederek, yürütmenin başında cumhurbaşkanı olunca bürokratik engellerin de kalkarak ülkenin refah seviyesinin hızla artacağını bildirdi.

AK Parti iktidarının son 15 yılda muhteşem yatırımlara, hizmetlere mührünü vurduğunu belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihinde bizden önceki 80 yıldan çok daha fazla yatırım, hizmet ve dönüşümü biz gerçekleştirdik. Bunu tarih yazıyor. Yıllarca borçlu olduğumuz IMF'ye borç verir duruma geldik. Paramızdaki altı sıfırı atarak değer kazandırdık. Bu çok önemli bir dönüşümdür. Bizden önceki 3,5 yıllık koalisyon hükümeti döneminde DSİ sadece 9 tesisin açılışını yaparken biz yılda 375 dev tesis açıyoruz. Şu ana kadar DSİ tarafından açılan tesis sayısı 7 bin 500 oldu. Dünyanın en büyük baraj, arıtma tesislerini yapıyoruz. Baraj inşaatında dünyada ilk 3 arasında yer alıyoruz, gölet inşaatında ise dünya birincisiyiz. Meteorolojik tahminlerde dünyada ilk 7 arasında giriyoruz. Bölünmüş yollarla her yere çok daha kolay gidiyoruz. Afyon'dan Burdur'a bir saatte geldim. Bütün yollar Afyon kaymağı gibi. Sağlıkta, eğitimde, turizmde, tarımda önemli başarılara imza attık."

- "Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler var"

Eroğlu, Türkiye'nin önünü kesmek isteyen ve büyümesinden rahatsız olan ülkelerin bulunduğunu kaydetti.

Daha önce AK Parti'nin kapatılmak istendiğini ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Gezi davaları, muhtıralar... Bunların hepsini aştık. Kanlı FETÖ darbe girişiminde bulundu. Milletin kahramanlığı, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın cesareti ile darbe girişimi püskürtüldü. Başka yerde darbeden sonra ekonomi çöker. Dünyada en hızlı büyüme Türkiye'de. 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de refah seviyesi artacak, hızlı yatırımlarla Türkiye çok büyük mesafe katedecek. 2023 hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşılacaktır. Cumhuriyetin kuruluşunun yüzüncü yılında Türkiye'yi dünyadaki en büyük 10 ekonomi arasına taşımak istiyoruz. Bu hedefe doğru ilerliyoruz. Dünyada şu andaki 10 büyük yatırımdan 6'si Türkiye'de. Bu hızın devam etmesini istiyoruz."

"Karşı taraf 'çatı adayı' diye adaylar oluşturmaya kalktı ama çatı yıkıldı. Esasen CHP Genel Başkanı çatı adayı bulamadı, mikroskopla aradı ama yine de bulamadı. Kendisi aday olmayıp kendi içlerinden birini cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi." ifadesini kullanan Eroğlu, CHP'den bir hayır gelmeyeceğini, CHP'nin ülkeye bir çivi dahi çakmadığını söyledi.

CHP'nin milli olmayan teşebbüslerin içinde olduğunu belirten Eroğlu, " Biz milliyiz, yerliyiz. AK Parti milletin bağrından çıkan dünyanın en büyük siyasi organizasyonudur. Üye sayısı 10 milyonu aşmıştır. Bir çok ülkenin nüfusundan daha fazla üyemiz var." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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