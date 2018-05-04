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Dolar rekor kırmaya devam ediyor, yeni rekor: 4,28
Dünkü enflasyon rakamlarının ardından 4.24 ile tarihi rekor kıran dolar/TL'de bugün 4.28'e çıkarak rekor yolculuğunu sürdürdü
Dün gerçekleşen S&P'nin kredi notu düşüşü, enflasyon verisinin açıklanması ile TL'nin dolar karşısında değer kaybı bugün de devam ediyor. Güne 4,23 seviyesinden başlayan dolar, TL karşısında tarihi rekorunu tazeledi. Kurda dün 4,24 ile tazelenen rekor, bugün 4,28 seviyesinin üzerine çıktı. Kurda son rekor 2,2815 ile görüldü
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
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