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İnce'nin annesi: Oğluma güveniyorum

İnce'nin annesi Zekiye İnce: Oğluma güveniyorum. Şimdiye kadar Muharrem benim çocuğumdu. Şimdiden sonra bütün milletin, Türkiye'nin çocuğu. Allah'a emanet
04 Mayıs 2018 12:07
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İnce'nin annesi: Oğluma güveniyorum

- CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasını televizyondan izleyen annesi Zekiye İnce, "Oğluma güveniyorum. Şimdiye kadar Muharrem benim çocuğumdu. Şimdiden sonra bütün milletin, Türkiye'nin çocuğu. Allah'a emanet." dedi.

Merkeze bağlı Elmalık köyünde yaşayan 75 yaşındaki Zekiye İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partilerinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu açıkladığı toplantıyı evinde televizyondan takip etti.

Zekiye İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi. Duygularını dile getiren İnce, "Her anne ve baba onurlanır. Allah korusun. Allah'a emanet. Allah şeytan şerrinden, kötü insanlardan, kıskanç insanlardan korusun. Kolay bir şey de değil. Hem seviniyorum hem üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

İnce, "oğlunun cumhurbaşkanlığı adaylığını bekleyip beklemediği" yönündeki soruya karşılık "Söylüyordu kendisi. 'İlle de olacağım' diyordu." ifadelerini kullandı.

Oğlunun başarılı olması temennisinde bulunan İnce, şöyle konuştu:

"Evladımın bu duruma gelmesinden gurur duyuyorum. Demin dediğim gibi hem gurur duyuyorum hem üzülüyorum. Zor bir işin altına girdi. Zaten seyrek görüyorduk şimdi hiç göremeyeceğiz. Şimdi torunu olacak, torununu göremeyecek. Zor iş yani. İnşallah başarılı olacak. Allah'ın izniyle. Allah izin ederse olacak. Bizim dememizle değil. Olacak inşallah Cenabıallah büyüktür. Doğru kuluna Hak, yardımcı olur inşallah. Oğluma güveniyorum. Şimdiye kadar Muharrem benim çocuğumdu. Şimdiden sonra bütün milletin, Türkiye'nin çocuğu. Allah'a emanet."

Muharrem İnce'nin teyzesi Nezaket Düzyürek de Muharrem İnce'nin ideallerinin peşinden gittiğini ifade etti.

Adaylık açıklamasını kahvede köylülerle birlikte izleyen Elmalık köyü Muhtarı Melih Boz da "Köyümüz için çok büyük bir gurur olduğunu düşünüyorum. Köyümüzden birisinin cumhurbaşkanı adayı olması bize gurur verdi. İnşallah, kendisine başarılar diliyoruz bu yolda." dedi.


CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce
Anadolu Ajansı
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