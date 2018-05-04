Sözlü sınavda elenen 169 Vergi Müfettiş Yardımcısı dava açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkin bir vergi denetimi sağlamak, kayıt dışı ekonomi ve terörün finansmanına karşı etkili bir mücadele yürütmek üzere verdiği talimatın ardından 5, 6 ve 7. dönemler itibariyle göreve başlatılan çok sayıda Vergi Müfettiş Yardımcısı, oldukça zor geçen 3 yılı aşan yardımcılık sürecinde mesleğin gerektirdiği disiplin, ahlak, bilgi birikimi, kıdemli üstatların refakatinde edindiği tecrübe neticesinde aldıkları "" sonrasında bir çok vergi incelemesi gerçekleştirerek görevlerine başarıyla devam etmektedir.

Bu 3,5 yıllık zorlu Yardımcılık süreci sonunda mesleki yeterlik hakkı veren kamu kurumları arasında en zor sınav olarak bilinen 4 gün boyunca toplam 18 saat süren Yeterlik Yazılı Sınavını da "Başarılı" oldukları halde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla mesleğe alınan ilk dönem olan 5. Dönem 174 Vergi Müfettiş Yardımcısı, Vergi Denetim Kurulu kuruluş kanununda yapılabileceğine ilişkin hakkında herhangi bir hüküm bulunmayan, Kurul Yönetmeliğinde ise sadece mesleğe giriş sınavının bir parçası olarak düzenlenmiş olan, münhasıran kurul üyelerinin arzu ve amaçları doğrultusunda varlığı vukuu bulan 10-15 dakikalık Vergi Müfettişliği Yeterlik Sözlü Sınavında haksız hukuksuz ve adaletten uzak muameleler ile başarısız sayılmıştır.

Müfettiş Yardımcıları bu haksız ve hukuksuz uygulamaya karşı resmi itirazlarda bulundu. Ancak Vergi Denetim Kurulu idarecilerince kendilerine olumsuz yönde geri dönüş yapılmış, nihayetinde Müfettiş Yardımcılıları kendi kurumları ile maalesef davalık olmuşlardır. Şu an itibariyle 169 Vergi Müfettiş Yardımcısı Danıştay 2. Dairesi ve İdare Mahkemeleri nezdinde dava açmış bulunmaktadır. Son alınan bilgiye göre 1.000'in üzerinde Maliye Bakanlığı personelinin Bakanlığı ile davalık olduğu ve halen davalarının devam ettiğinin bilgisi alınmıştır. Daha önce Maliye Bakanlığı aleyhine açılan ve sonuçlanan tüm davalarda mahkemeler Vergi Müfettiş Yardımcıları lehine karar vererek haklılıklarını tasdik etmiştir. Ancak davalar Vergi Müfettiş Yardımcıların lehine sonuçlanmış olsa da ülkemizin mevcut şartlarına bağlı olarak bu davalar uzun zaman alabilmektedir. Bu süreçte Müfettiş Yardımcıları ve aileleri ciddi manada maddi ve manevi hak kaybına uğramaktadır. Bu durum devletimizin kıt kaynaklarla birçok emekle yetiştirmiş olduğu yüzlerce vergi Müfettiş Yardımcısı ve ailelerinde huzursuzluğa, çalışma barışının bozulmasına ve yetişmiş insan kaynaklarının heba edilmesine sebebiyet vermektedir.

Maliye Bürokrasisi ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda birçok emekle yetiştirilmiş, ülkesine hizmet aşkı ile görevine devam eden binlerce Vergi Müfettiş Yardımcısını heba etmek yerine onları kazanma yoluna gitmelidir. Ancak edinilen bilgilere göre; yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ortaya çıkan bu huzursuzluğun olası siyasi sonuçlarından kaçınmak amacıyla Bakanlık bürokratları tarafından "ikinci sınavın sadece ilk sınavda başarısız olunan kısım itibariyle yapılacağı" şeklinde, sorunu çözmekten öte daha da karmaşık hale getiren bir yönetmelik değişikliği gibi bazı düzenlemelerin yapılacağı haberi alınmıştır. Bürokratlar tarafından siyasi karar alma mekanizmalarının haklı tepkilerini ve mahkemelerin vereceği kararları bertaraf edecek, geçici ve suni çözümler değil, kalıcı ve kesin çözümler üretilmelidir. Unutulmamalıdır ki Devletteki makam ve mevkiler; kişisel hırs, taassup ve bu milletin yetişmiş genç beyinlerini heba etme yeri değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın kontrolünde tüm bu olumsuz gelişmelerin düzeltilebilmesi için mevcut düzenlemeler yerine; objektif kriterlerle ölçülebilen, huzura, güvene, hakkaniyete dayalı ve eşitlik gözeten, yeni düzenlemelerin yapılması, "daha yapacak çok işimiz var" bilinci ile daha fazla vakit kaybetmeden, haksız usulsüz ve adaletten uzak muamelelerle hakkı gasp edilen 174 Vergi Müfettiş Yardımcısının Yeterlik Haklarının kendilerine teslim edilerek mağduriyetlerinin hızla giderilmesi gerekmektedir.

Bürokrasinin bu tür gayri hukuki muameleleri ile ülkemizin beşeri sermayesini heba etmesinin önüne geçilerek devletine ve milletine sadakatle hizmet eden yetişmiş genç beyinlerin önü açılmalıdır.