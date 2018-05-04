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5'i memur 21 kişiye fuhuştan gözaltı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 5'i memur 21 şüpheli gözaltına alındı
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "fuhşa yardım", "görevi kötüye kullanma" ve "rüşvet alıp verme" gibi suçlara karıştıkları öne sürülen gruba yönelik çalışma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5'i memur 21 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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