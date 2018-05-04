1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 179,6 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.201,00 lira oldu
04 Mayıs 2018 12:45
Yazdır
Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 179,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.201,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 176,60 176,80 179,40 179,60
Cumhuriyet Ata Lira 1.164,00 1.183,00 1.182,00 1.201,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 161,00 165,00 163,50 167,50
Lira(Tam) Ziynet 1.137,00 1.157,00 1.155,00 1.175,00
Yarım Ziynet 569,00 579,00
578,00 588,00
Çeyrek Ziynet 284,00 289,00 289,00 294,00
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,356 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar?
04 Mayıs 2018 13:15		 Dolar rekor kırmaya devam ediyor, yeni rekor: 4,28
04 Mayıs 2018 11:54
Borsa güne düşüşle başladı
04 Mayıs 2018 10:06		 Bu sefer Euro tırmanışa geçti
04 Mayıs 2018 09:11
Borsa, günü düşüşle tamamladı
03 Mayıs 2018 18:42		 Doların ateşi sönmüyor!
03 Mayıs 2018 17:33
Çeyrek altın ne kadar?
03 Mayıs 2018 12:42		 Gün ortası döviz fiyatları
03 Mayıs 2018 12:11
Dolarda tarihi zirve: 4,24 TL
03 Mayıs 2018 11:41		 Borsa güne yatay başladı
03 Mayıs 2018 10:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sözlü sınavda elenen 169 Vergi Müfettiş Yardımcısı dava açtı
CHP'nin adayı belli oldu
AK Parti'den 'OHAL kaldırılacak' kampanyası
Sarıeroğlu: Fakıbaba'nın bizden bir talebi olmadı
Gül'den Akar ve Kalın'ın ziyaretiyle ilgili açıklama
Öğretmenlikten Cumhurbaşkanlığı adaylığına
5'i memur 21 kişiye fuhuştan gözaltı
Kaza yapan ambülans şöförü: Yorgunuz bizi göndermeyin
O ziyaret, nezaket ziyaretiymiş
4/B'lilerin izin hakları iyileştiriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cüneyt çakır 1
şenol güneş 2
bilgi 1
serengeti milli parkı 2
ıslak mendili poşetinin köşesi ile diş temizlemek 2
ayakkabısı olmayan çocuğa ayakkabılarını veren kişi 4
popülasyonda diş temizle merakı 2
pubg 1
kaşınmak 1
ilk önce sen kapat 3
SON İLANLAR
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam