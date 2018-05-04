'Ticaretin, zanaatin ve ihracatın patlaması birlik beraberlikle mümkün olur'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türkiye'de birlik ve beraberliğin her şeyin üstesinden geleceğine inanıyoruz. İşte o zaman ticaretin, zanaatin ve ihracatın patlaması mümkün olacaktır." dedi.

İl Kültür Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen Kırıkkale Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) seçimleri öncesinde konuşan Palandöken, Türkiye'de huzur ve güven ortamı bulunduğu sürece, başarılamayacak hiçbir şeyin olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin çok önemli bir seçim dönemine girdiğini belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Türkiye'de birlik ve beraberliğin her şeyin üstesinden geleceğine inanıyoruz. İşte o zaman ticaretin, zanaatin ve ihracatın patlaması mümkün olacaktır. Türkiye seçimlerden dolayı hareketli bir döneme girdi. Bu kongreler ülkemizin dirliği, birliği ve kardeşliği için çok önemli. Kırıkkale ekonomisine katkıda bulunmak için 2-3 haftada bir gelmeye çalışıyorum. Genel kurulun hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Seçime tek aday olarak giren KESOB Başkanı Süleyman Köstekli ise görev süreleri içerisinde yaptıkları projelerden bahsederek, bundan sonra da çalışmalara kaldıkları yerden devam edeceklerini belirtti.

Programa AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı ve çok sayıda esnaf katıldı.