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Sarıeroğlu: Fakıbaba'nın bizden bir talebi olmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın kendilerinden bir talebi olmadığını söyledi.
04 Mayıs 2018 12:51
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Sarıeroğlu: Fakıbaba'nın bizden bir talebi olmadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın kendilerinden bir talebi olmadığını söyledi.

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen İstanbul Gençlik Festivali'nde soruları cevaplayan Julide Sarıeroğlu, gençlerin tarımda yeni bir alım olacak mı şeklinde sorusunu cevapladı.

Sarıeroğlu, Fakıbaba'nın kendilerinden bir talebi olmadığını belirtti

İşte Sarıeroğlu'nun açıklamaları


Sarıeroğlu: Fakıbaba'nın, personel alımı konusunda talebi olmadı
Memurlar.Net - Özel

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