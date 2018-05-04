|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Sarıeroğlu: Fakıbaba'nın bizden bir talebi olmadı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın kendilerinden bir talebi olmadığını söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın kendilerinden bir talebi olmadığını söyledi.
Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen İstanbul Gençlik Festivali'nde soruları cevaplayan Julide Sarıeroğlu, gençlerin tarımda yeni bir alım olacak mı şeklinde sorusunu cevapladı.
Sarıeroğlu, Fakıbaba'nın kendilerinden bir talebi olmadığını belirtti
İşte Sarıeroğlu'nun açıklamaları
Bu haber 50,559 defa okundu. 99 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI