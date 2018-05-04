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Öğretmenler, otobüsü kütüphaneye dönüştürdü
Kocaköy İmam Hatip Ortaokulu, belediyenin verdiği otobüsü kütüphane yaptı
Kocaköy İmam Hatip Ortaokulu, MEB ve Diyanet'in ortak işbirliğiyle, örgün eğitimin yanı sıra hafızlık eğitimi de vermeye başladı.
Okula yoğun bir ilgi olunca önce müdür yardımcısı odası sınıf yapıldı. Müdür yardımcısı müdürün odasına geçti.
Yetmeyince, öğretmenler odası sınıf yapıldı. Çay ocağı yeniden düzenlenip öğretmenler odası yapıldı.
Yine de talep karşılanmayınca, kütüphane sınıf yapıldı. Kütüphane için ise yeni proje geliştirildi.
Okul yönetimi, Belediye Başkan Vekili Yusuf TURHAN'dan yardım istedi. Turhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden tedarik ettiği kullanılmayan atık belediye otobüsünü resim öğretmenlerine boyatıp içini de düzenledi.
Okul yönetimi bu ez kitap arayışına girdi. Hem Diyarbakır Kayapınar belediyesi hem Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığından toplamda 3755 tane kitap tedarik edildi.
İşte çaresizken de çabalayıp uğraşınca ortaya çıkan güzellik
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