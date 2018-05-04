1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenler, otobüsü kütüphaneye dönüştürdü

Kocaköy İmam Hatip Ortaokulu, belediyenin verdiği otobüsü kütüphane yaptı
04 Mayıs 2018 12:59
Yazdır
Öğretmenler, otobüsü kütüphaneye dönüştürdü

Kocaköy İmam Hatip Ortaokulu, MEB ve Diyanet'in ortak işbirliğiyle, örgün eğitimin yanı sıra hafızlık eğitimi de vermeye başladı.

Okula yoğun bir ilgi olunca önce müdür yardımcısı odası sınıf yapıldı. Müdür yardımcısı müdürün odasına geçti.

Yetmeyince, öğretmenler odası sınıf yapıldı. Çay ocağı yeniden düzenlenip öğretmenler odası yapıldı.

Yine de talep karşılanmayınca, kütüphane sınıf yapıldı. Kütüphane için ise yeni proje geliştirildi.

Okul yönetimi, Belediye Başkan Vekili Yusuf TURHAN'dan yardım istedi. Turhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden tedarik ettiği kullanılmayan atık belediye otobüsünü resim öğretmenlerine boyatıp içini de düzenledi.

Okul yönetimi bu ez kitap arayışına girdi. Hem Diyarbakır Kayapınar belediyesi hem Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığından toplamda 3755 tane kitap tedarik edildi.

İşte çaresizken de çabalayıp uğraşınca ortaya çıkan güzellik
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 1,559 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okuldaki koku üzerine ekipler kimyasal ölçümü yaptı
03 Mayıs 2018 19:23		 Vali Çiftçi, İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti
02 Mayıs 2018 22:43
Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin bölünme protestosu
02 Mayıs 2018 21:01		 Okul bahçesindeki köpek dövüşü tepki çekti
02 Mayıs 2018 20:04
150 yıllık tarihi lise kapılarını yeniden açtı
02 Mayıs 2018 15:26		 'Zilsiz okul' öğrencilere sorumluluk bilinci aşılıyor
01 Mayıs 2018 21:41
Afrin'deki Mehmetçiğe en anlamlı sürpriz
29 Nisan 2018 20:39		 400 öğrencinin katılımıyla 'Ay yıldız' koreografisi
29 Nisan 2018 15:20
Teneffüste 'canlı yayın'a çıkıyorlar
29 Nisan 2018 11:39		 İlkokul öğrencilerinin anıları hikaye kitabı oldu
28 Nisan 2018 22:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sözlü sınavda elenen 169 Vergi Müfettiş Yardımcısı dava açtı
CHP'nin adayı belli oldu
AK Parti'den 'OHAL kaldırılacak' kampanyası
Sarıeroğlu: Fakıbaba'nın bizden bir talebi olmadı
Gül'den Akar ve Kalın'ın ziyaretiyle ilgili açıklama
Öğretmenlikten Cumhurbaşkanlığı adaylığına
5'i memur 21 kişiye fuhuştan gözaltı
Kaza yapan ambülans şöförü: Yorgunuz bizi göndermeyin
O ziyaret, nezaket ziyaretiymiş
4/B'lilerin izin hakları iyileştiriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cüneyt çakır 1
şenol güneş 2
bilgi 1
serengeti milli parkı 2
ıslak mendili poşetinin köşesi ile diş temizlemek 2
ayakkabısı olmayan çocuğa ayakkabılarını veren kişi 4
popülasyonda diş temizle merakı 2
pubg 1
kaşınmak 1
ilk önce sen kapat 3
SON İLANLAR
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam