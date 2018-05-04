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4 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
4 Mayıs 2018 tarihleri itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. 179'u sivil, 62'si polis ve 5'i asker olmak üzere toplam 241 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 185 kişi ise yaralandı
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 4 Mayıs 2018 tarihinde haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.İtirafçı pilot 3 bin FETÖ'cüyü deşifre etti FETÖ itirafçısı Burak Akın'dan ilginç savunma: Kurşun başımı sıyırıp bacağıma saplandı 28 Şubat fişlemeleri FETÖ tutuklusu hakimden çıktı FETÖ'nün TSK yapılanmasında muvazzaf dahil 28 gözaltı Tokat'ta FETÖ'nün askeri mahrem yapısına operasyon: 15 gözaltı kararı Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'nin cezası belli oldu
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