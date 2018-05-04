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İthal edilen 20 bin Angus İskenderun Limanı'na ulaştı
Güney Amerika ülkelerinden ithal edilen 20 bin Angus cinsi büyükbaş hayvan deniz yoluyla Hatay'a getirildi
Burada İskenderun Limanı'na yanaşan bir gemide bulunan Anguslar, önce veteriner hekimler tarafından kontrol edildi.
Daha sonra Angusları taşıyacak araçlar dezenfekte edildi ve tahliyelerine başlandı.
Angusların Türkiye Et ve Süt Kurumuna teslim edileceği öğrenildi.
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