1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çalışma Bakanı açıkladı... 657'de değişiklik olmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: Kamu çalışanlarımızın, çalışma şekilleriyle alakalı bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil
04 Mayıs 2018 13:44
Yazdır
Çalışma Bakanı açıkladı... 657'de değişiklik olmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kamu çalışanlarımızın, çalışma şekilleriyle alakalı bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, bir otelde Memur-Sen tarafından düzenlenen İnsan, Emek ve Küresel Rekabet Uluslararası Sempozyumu'nun açılışında, 105 ülkeden sendikacıların katıldığı etkinlikten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

İki gün boyunca yapılacak oturumlardan hayırlı sonuçların çıkmasını temenni eden Sarıeroğlu, ortaya çıkacak sonuçlardan faydalanacaklarını belirtti.

- "Politikalarımızın odağında insan var"

Bakan Sarıeroğlu, 1 Mayıs'ın Türkiye'de "Emek ve Dayanışma" adıyla kutlandığını hatırlatarak, "Bu etkinliği onun devamı gibi görüyorum. Değerlerimizde emek ve alın terinin yeri kutsal, biliyorsunuz. Bizler, emeğin hakkının zamanında verilmesini emreden bir medeniyetin mensuplarıyız. Aynı zamanda 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı da bizim temel bakış açımızı oluşturuyor. Bu yüzden ortaya koyduğumuz tüm politikaların odağında insan var." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, son 16 yılda AK Parti iktidarlarının, insan onurunu korumak, insana yarışır yaşam koşullarını oluşturmak anlamında çok büyük işlere imza attığını anlatarak, "Son 16 yılda, gerek kalkınma gerek büyüme, hem nitel hem nicel, ülkemizin dört bir yanında büyük yatırımların yapmanın yanı sıra insanımıza da yatırım yaparak her alanda bütüncül bir gelişme sürecini yaşadığımızı ifade etmem gerekiyor. Hem ekonomimizi büyüttük hem de insanımızın hayat standardını iyileştirdik. Bugün Türkiye ekonomisiyle geçtiğimiz sene yüzde 7,4'lük bir büyüme oranıyla G20 ülkeleri içerisinde ikinci en fazla büyüyen ülke konumunda. Avrupa Birliği OECD ülkeleri içerisinde de en fazla büyüyen lider ülke konumunda bulunuyor." diye konuştu.

Türkiye'de sendikal mücadelenin zaman içerisinde çok geliştiğini belirten Sarıeroğlu, sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdıklarını vurguladı.

Türkiye'de sendikal örgütlülükte yükselmenin söz konusu olduğunu aktaran Sarıeroğlu, "Şu anda 164 işçi sendikamız, 156 tane de kamu görevlileri sendikamız var. Örgütlü ve faaliyet içerisinde olan sendikalar bunlar. Üye sayısı son 5 yılda yüzde 71 artmış durumda. 1 milyon 741 bine ulaşan bir işçi sendikalarına üyelik oranına sahibiz. Memur sendikalarımızda da yine 1 milyon 700 bine ulaşmış bir üye sayısına sahibiz." dedi.

Bakan Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin iş gücü piyasası açısından dinamik bir ülke olduğunu vurgulayarak, "28 milyonluk bir istihdamımız var, 32 milyona yaklaşmış bir iş gücüne sahibiz. Kamuda, özel sektörde aktif sigortalı olarak çalışan 22 milyon vatandaşımız var. Bu rakamları dikkate aldığımız zaman sendikal örgütlülük mücadelesinin yeterli olduğunu söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan sürece de değinen Sarıeroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı gerekli desteği göremediklerini vurgulayarak, 105 ülkeden gelen sendikacıları FETÖ konusunda uyardı.

- "657'de herhangi bir düzenleme söz konusu değil"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, kısa bir süre önce kamuda istihdam konusuyla ilgili çok önemli bir süreci geride bıraktıklarını belirterek, "Dünya ülkelerinden bunu nasıl yaptığımızla ilgili sorular da geliyor. Alt işveren işçisi olarak çalışan 900 bin kişinin kamuda istihdamının sağlanmasıyla ilgili devrim niteliğinde bir düzenlemeyi çok daha yeni bitirmiş durumdayız. Kamuda taşeron işçi olarak çalışan bu kadar işçinin aynı anada kadroya alındığı başka bir ülke uygulaması bizim araştırdığımız kadarıyla söz konusu değil." diye konuştu.

Kamu çalışanlarıyla ilgili devam eden spekülasyonların olduğunu ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "Kamu çalışanlarımızın, çalışma şekilleriyle alakalı bir değişiklik söz konusu olmayacak. 657 sayılı devlet memurları kanunumuzda herhangi bir düzenleme söz konusu değil. Memurlarımızla ilgili alımlarımız bugüne kadar nasılsa bundan sonra da aynı şekilde devam edecek." değerlendirmesini yaptı.


Çalışma Bakanı: 657'de değişiklik olmayacak
Anadolu Ajansı
Bu haber 30,373 defa okundu. 75 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Yeni sistemde koalisyona fırsat yok
04 Mayıs 2018 15:18		 Bakan Eroğlu: Türkiye, dünyada küresel bir güç olacak
04 Mayıs 2018 15:13
Ege'de Yunan savaş gemisi ile Türk yük gemisi çarpıştı
04 Mayıs 2018 15:08		 İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere seçim uyarısı
04 Mayıs 2018 14:53
Bakan Özhaseki: İnce'nin adaylığını hayretler içinde izliyoruz
04 Mayıs 2018 14:40		 Şener, 4'lü ittifak için seçim kampanyası yürütecek
04 Mayıs 2018 14:35
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
04 Mayıs 2018 14:19		 Muharrem İnce, sloganını açıkladı: Mazeret yok, marifet var
04 Mayıs 2018 14:07
YSK'dan 3 adaya ret
04 Mayıs 2018 14:00		 Gül'den Akar ve Kalın'ın ziyaretiyle ilgili açıklama
04 Mayıs 2018 13:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sözlü sınavda elenen 169 Vergi Müfettiş Yardımcısı dava açtı
CHP'nin adayı belli oldu
AK Parti'den 'OHAL kaldırılacak' kampanyası
Sarıeroğlu: Fakıbaba'nın bizden bir talebi olmadı
Gül'den Akar ve Kalın'ın ziyaretiyle ilgili açıklama
Öğretmenlikten Cumhurbaşkanlığı adaylığına
5'i memur 21 kişiye fuhuştan gözaltı
Kaza yapan ambülans şöförü: Yorgunuz bizi göndermeyin
O ziyaret, nezaket ziyaretiymiş
4/B'lilerin izin hakları iyileştiriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cüneyt çakır 1
şenol güneş 2
bilgi 1
serengeti milli parkı 2
ıslak mendili poşetinin köşesi ile diş temizlemek 2
ayakkabısı olmayan çocuğa ayakkabılarını veren kişi 4
popülasyonda diş temizle merakı 2
pubg 1
kaşınmak 1
ilk önce sen kapat 3
SON İLANLAR
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam