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8 ülkenin katılımıyla hava hücum harekatı eğitimi
Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı öncesi 8 ülkeden 155'i Türk 318 askeri personelin katılımıyla hava hücum harekatı icra edildi
İzmir'de, Efes-2018 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı öncesi hava hücum harekatı eğitimi yapıldı.
Kentte 7-11 Mayıs'ta icra edilecek tatbikat öncesi eğitim çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda hava hücum harekatı başarıyla gerçekleştirildi.
Urla ilçesi Menteş bölgesindeki askeri eğitim bölgesinden kalkan 4'ü çift motorlu 19 nakliye helikopteri, Seferihisar'daki tatbikat alanına iniş yaptı.
Helikopterlerden inen askerler, senaryo gereği hızlıca mevzi aldı. Askerleri nakleden helikopterler de bölgeden ayrıldı.
Mevzilerinden kalkarak ilerleyen askerler, verilen görevi başarıyla tamamladı.
Hava hücum harekatı eğitimine 8 ülkeden 155'i Türk 318 askeri personel katıldı.
Eşber Ayaydın
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