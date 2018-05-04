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Gül'den Akar ve Kalın'ın ziyaretiyle ilgili açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kendisini ziyaret ettiği iddialarını doğruladı. Gül, "Bir nezaket ziyaretiydi" dedi
04 Mayıs 2018 13:53
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Gül'den Akar ve Kalın'ın ziyaretiyle ilgili açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kendisini ziyaret ettiği iddialarını doğruladı. Gül, "Bir nezaket ziyaretiydi" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kendisini ziyaret ettiğini doğruladı. Gül, bunun bir nezaket ziyareti olduğunu aktardı ve "Herhangi bir tehdit söz konusu değil" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Gül, cuma namazı çıkışında konu hakkındaki bir soruya şöyle yanıt verdi:

"Gördüğüm kadarıyla Ankara'da bir açıklama yapılmış zaten. O açıklamadakiler doğru. Gündüz vakti yapılan göz önünde olan bir ziyaret. Herhangi bir tehdit söz konusu değil. Ofisimde oldu Nezaket ziyaretiydi."

Bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, ziyaretin helikopterle olduğunu iddia etmiş ve silahlı kuvvetler mensubu birinin bu ziyaretiyle Gül'ü tehdit ettiğini iddia etmişti.


Abdullah Gül'den Hulusi Akar açıklaması
Memurlar.Net
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