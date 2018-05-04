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Havası, tavası ve kaplıcası için geliyorlar

"Dondurmanın başkenti" Kahramanmaraş bölge ve iklim kuşaklarının kesişme noktasındaki coğrafi konumuyla turizmden aldığı payı sürekli artırırken özellikle kaplıcası, havası ve tavasıyla ilgi görüyor
04 Mayıs 2018 14:03
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Havası, tavası ve kaplıcası için geliyorlar

Binlerce yıllık tarihiyle uygarlıklara ışık tutan Kahramanmaraş'ın güzelliklerini görmeye gelen ziyaretçiler, kaplıca, su sporları, tarih ve doğa turizminden aynı anda yararlanabiliyor.

Kilometreye düşen su kaynakları bakımından Türkiye'de birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alan kent, bölge ve iklim kuşaklarının kesişme noktasındaki coğrafi konumuyla turizmcilere geniş yelpazede imkanlar sunuyor.

Termal turizmdeki payını yapılan yatırımlarla sürekli artıran merkez Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'ne Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Adana gibi çevre il ve ilçelerden ziyaretçiler yöreye kaplıcası, havası ve tavası için geliyor.

Ilıca'nın dağlarında yetişen büyük ve küçükbaş hayvanların eti ve yörenin sebzeleriyle hazırlanan "Ilıca tava", tatilcilerin damaklarını tatlandırıyor.

"İnsanımızı Kahramanmaraş'a taşıyacağız"

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe sınırları içindeki Ilıca ve Döngele bölgesindeki kaplıcalar, Başkonuş'taki yaylaların yerli ve yabancı turistler için çok değerli turizm bölgeleri olduğunu, bu alanları Türkiye'ye ve uluslararası alana taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Kahramanmaraş'ın güzel bir kent olduğunu ancak tanıtım noktasında bir miktar eksiklik bulunduğuna işaret eden Mahçiçek, bölgenin doğası, havası ve kaplıcalarının tanıtılması gerektiğini söyledi.

Onikişubat ilçesindeki kaplıcalara dört mevsim ziyaretçi geldiğini aktaran Mahçiçek, "İnsanlarımız burada hem sağlık turizminden istifade ediyorlar hem de kentten olumlu intibalarla ayrılıyorlar. Havasını, suyunu yaşayıp tavasını yiyorlar. Yakın bir zamanda göreceksiniz uluslararası alanda rekreasyon alanımız olacak. Bu kente ülke içinden değil dünyanın başka ülkelerinden de çok sayıda insanı taşıyacağız." diye konuştu.

"Bir tatil beldesine dönüştü"

Ilıca'da 25 yıldır fırıncılık ve pansiyonculuk yapan Cuma Karalar da özellikle bölge illerinden ziyaretçilerin Ilıca'nın havası, tavası ve suyundan istifade etmek için geldiğini belirtti.

Yörede yetiştirilen et ve sebzelerden yapılan tavanın vatandaşların damaklarını lezzetlendirdiğini dile getiren Karalar, "Misafirlerimiz 'Ilıca'ya havası, kaplıcası ve tavası' için geliyoruz derler. Sağlık turizm açısından insanlarımız buraya ciddi önem göstermektedir. Sağlık turizminin yanında Ilıca, bir tatil beldesine dönüştü. Bu anlamda vatandaşların teveccühü var. Buranın yol eksikliği var bu da daha fazla insanın gelmesine engel oluyor. Yol projesi çıktı. Yol sorunu çözüldüğünde daha hızlı gelişir." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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