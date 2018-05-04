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Muharrem İnce, sloganını açıkladı: Mazeret yok, marifet var
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, 1. Meclis önünde halka hitap etti. İnce, "Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Şimdiden söylüyorum, Ramazan ayında gece 01.30'da mitinglerimiz olacak. Sloganımız mazeret yok, marifet var" dedi
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 1. Meclis önünde halka hitap etti.
İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Gençlere sesleniyorum, öğrencilerim, evlatlarım.
Unutmayınız geçmişle bugünü kavga ettirenler geleceği kaybederler. Ben geleceğimizi geri almak istiyorum.
Bu milletin evlatlarına atom fiziği anlattım, nükleer fizik anlattım. Şimdi ben bu memleketin evlatlarına iş bulacağım, aş bulacağım. Kadınlarımız, sizinle beraber kazanacağız bunu.
Cumhurbaşkanı adayınız olarak 51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Şimdiden söylüyorum, Ramazan ayında gece 01.30'da mitinglerimiz olacak.
Sloganımız mazeret yok, marifet var. Benim ustam, çoğumuzun ustası Deniz Baykal'ı ziyaret edeceğim."
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