1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Atlı timin kadın süvarileri

Nevşehir'deki jandarma at eğitim merkezinde görev yapan iki kadın astsubay, günlük bakım ve eğitimlerini üstlendikleri atlar ile "takım" olarak turizme açık alanlarda devriye görevi yapıyor
04 Mayıs 2018 14:11
Yazdır
Atlı timin kadın süvarileri

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı bünyesindeki atlı birliklerde görev yapan iki kadın astsubay, "ekip" olarak gördükleri atların bakım ve eğitimini üstleniyor.

Nevşehir'de, 2003 yılından beri Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren JAKEM'de yetiştirilen ve özellikle turizm bölgelerinde motorlu taşıtların giremediği alanlar ile asayiş olaylarında kullanılan atlar, ikisi kadın 30'a yakın personel tarafından eğitiliyor.

Merkezde görev yapan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Semra Okan (36) ve Astsubay Üstçavuş Hatice Özbek (32), her sabah mesaiye sorumlu oldukları atların tımarını yaparak başlıyor.

İnsanlarla iletişim kurmayı sevmesi ve soğukkanlı yapısıyla bilinen atların tırnak ve tüylerini titizlikle temizleyen, ardından eyerlerini takan kadın astsubaylar, hayvanlara havuç ve taze ot gibi en sevdiği yiyecekleri vererek birlikte "ekip oldukları" bilincini güçlendirmeye çalışıyor.

Okan ve Özbek, bakım faaliyetlerinin ardından zindeliklerini koruyarak her an göreve hazır halde bulunmaları amacıyla atlara kapalı manejde yürüyüş ve itaat, asayiş ve eğitim parkurunda ise engel atlama çalışmaları yaptırıyor.

Kapadokya bölgesindeki turistik merkezlerde devriye faaliyeti için görevlendirilen atlı birliklerde yer alan Okan ve Özbek turistlerin ilgisini çekiyor.

Gençlere tavsiye

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Okan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaptığını, çocukluğundan beri atlara ilgi duyması nedeniyle 2013 yılında gönüllü olarak JAKEM Atlı Birliği'ne katıldığını belirtti.

Yaklaşık bir yıl süren eğitimin ardından binici personel olduğunu kaydeden Okan, atlı birlikte görev yapmaktan onur duyduğunu söyledi.

At eğitimciliği ve biniciliğin zor ve sabır gerektiren bir iş olduğunu aktaran Okan, sorumlu olduğu at ile uyum içinde görev yapmanın uzun süreçli bir çalışma sonrası mümkün olabildiğini ifade etti.

Gençlere spora yönlenmeleri konusunda tavsiyede bulunan Okan, şöyle konuştu:

"JAKEM'de göreve başladığımda, binicilikle ilgili teorik bilgilerin yanı sıra, at bakım ve donatım faaliyetleri, at terbiyesi, dayanıklılık, engel atlama ve asayiş eğitimleri aldım. Ayrıca, toplumsal olaylara müdahale konusunda da kurs gördüm. Atalarımızın söylediği gibi atına bakan ardına bakmaz. Bir mıhın bir atı, bir atın bir orduyu, bir ordunun ise ülkeyi kurtarabileceği sözü gereğince sorumlu olduğumuz atların, biniş öncesi ve sonrası bakımlarını titizlikle yapıyoruz. Gençlere tavsiyem, imkanları çerçevesinde mutlaka at binmeyi öğrensinler veya sporun herhangi bir dalında kendilerini geliştirsinler. Çünkü gerek okul gerekse iş hayatında ruhen ve bedenen pozitif yapıya böylelikle sahip olacaklardır."

"Atlar, asaletin ve kudretin simgesidir"

Astsubay Üstçavuş Özbek ise atları asaletin ve kudretin simgesi olarak gördüğünü, biniciliğe olan merakı ile 2 yıl önce JAKEM'de gönüllü olarak göreve başladığını dile getirdi.

Genellikle turizm bölgelerinde görev yaptığını aktaran Özbek, turistlerin yanında, özellikle kadınlardan olumlu tepki aldıklarını belirtti.

Özbek, "Asaletin ve kudretin simgesi olan atlar her daim ilgimi çekmiştir. 10 yıldır sürdürdüğüm mesleğimi binicilikle birleştirmek istedim. Gerekli eğitimleri aldıktan sonra göreve başladım. Devriye faaliyetimiz insanların dikkatini çekiyor. Atı sevmek için yanımıza gelen turistler, hatıra fotoğrafı çekiyor. Atlar ve görevimizle ilgili sorular soruluyor. Özellikle, kadınlardan olumlu geri dönüşüm alıyoruz." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,142 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sözlü sınavda elenen 169 Vergi Müfettiş Yardımcısı dava açtı
CHP'nin adayı belli oldu
AK Parti'den 'OHAL kaldırılacak' kampanyası
Sarıeroğlu: Fakıbaba'nın bizden bir talebi olmadı
Gül'den Akar ve Kalın'ın ziyaretiyle ilgili açıklama
Öğretmenlikten Cumhurbaşkanlığı adaylığına
5'i memur 21 kişiye fuhuştan gözaltı
Kaza yapan ambülans şöförü: Yorgunuz bizi göndermeyin
O ziyaret, nezaket ziyaretiymiş
4/B'lilerin izin hakları iyileştiriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.05.2018 akhisar bld.spor vs galatasaray maçı 6
fıkra 2
borç vermek 3
muharrem ince'nin cumhurbaşkanı adayı olması 6
04.05.2018 m.başakşehir vs sivasspor maçı 1
özelden mesajla gelen evlenme teklifi 1
ayakkabı kutusuyla diş temizlemek 2
neslihan darnel 1
meral akşener'e imza verenler araştırılsın 5
kendine haritadan yer beğen 6
SON İLANLAR
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam