Atlı timin kadın süvarileri

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı bünyesindeki atlı birliklerde görev yapan iki kadın astsubay, "ekip" olarak gördükleri atların bakım ve eğitimini üstleniyor.

Nevşehir'de, 2003 yılından beri Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren JAKEM'de yetiştirilen ve özellikle turizm bölgelerinde motorlu taşıtların giremediği alanlar ile asayiş olaylarında kullanılan atlar, ikisi kadın 30'a yakın personel tarafından eğitiliyor.

Merkezde görev yapan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Semra Okan (36) ve Astsubay Üstçavuş Hatice Özbek (32), her sabah mesaiye sorumlu oldukları atların tımarını yaparak başlıyor.

İnsanlarla iletişim kurmayı sevmesi ve soğukkanlı yapısıyla bilinen atların tırnak ve tüylerini titizlikle temizleyen, ardından eyerlerini takan kadın astsubaylar, hayvanlara havuç ve taze ot gibi en sevdiği yiyecekleri vererek birlikte "ekip oldukları" bilincini güçlendirmeye çalışıyor.

Okan ve Özbek, bakım faaliyetlerinin ardından zindeliklerini koruyarak her an göreve hazır halde bulunmaları amacıyla atlara kapalı manejde yürüyüş ve itaat, asayiş ve eğitim parkurunda ise engel atlama çalışmaları yaptırıyor.

Kapadokya bölgesindeki turistik merkezlerde devriye faaliyeti için görevlendirilen atlı birliklerde yer alan Okan ve Özbek turistlerin ilgisini çekiyor.

Gençlere tavsiye

Astsubay Kıdemli Üstçavuş Okan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaptığını, çocukluğundan beri atlara ilgi duyması nedeniyle 2013 yılında gönüllü olarak JAKEM Atlı Birliği'ne katıldığını belirtti.

Yaklaşık bir yıl süren eğitimin ardından binici personel olduğunu kaydeden Okan, atlı birlikte görev yapmaktan onur duyduğunu söyledi.

At eğitimciliği ve biniciliğin zor ve sabır gerektiren bir iş olduğunu aktaran Okan, sorumlu olduğu at ile uyum içinde görev yapmanın uzun süreçli bir çalışma sonrası mümkün olabildiğini ifade etti.

Gençlere spora yönlenmeleri konusunda tavsiyede bulunan Okan, şöyle konuştu:

"JAKEM'de göreve başladığımda, binicilikle ilgili teorik bilgilerin yanı sıra, at bakım ve donatım faaliyetleri, at terbiyesi, dayanıklılık, engel atlama ve asayiş eğitimleri aldım. Ayrıca, toplumsal olaylara müdahale konusunda da kurs gördüm. Atalarımızın söylediği gibi atına bakan ardına bakmaz. Bir mıhın bir atı, bir atın bir orduyu, bir ordunun ise ülkeyi kurtarabileceği sözü gereğince sorumlu olduğumuz atların, biniş öncesi ve sonrası bakımlarını titizlikle yapıyoruz. Gençlere tavsiyem, imkanları çerçevesinde mutlaka at binmeyi öğrensinler veya sporun herhangi bir dalında kendilerini geliştirsinler. Çünkü gerek okul gerekse iş hayatında ruhen ve bedenen pozitif yapıya böylelikle sahip olacaklardır."

"Atlar, asaletin ve kudretin simgesidir"

Astsubay Üstçavuş Özbek ise atları asaletin ve kudretin simgesi olarak gördüğünü, biniciliğe olan merakı ile 2 yıl önce JAKEM'de gönüllü olarak göreve başladığını dile getirdi.

Genellikle turizm bölgelerinde görev yaptığını aktaran Özbek, turistlerin yanında, özellikle kadınlardan olumlu tepki aldıklarını belirtti.

Özbek, "Asaletin ve kudretin simgesi olan atlar her daim ilgimi çekmiştir. 10 yıldır sürdürdüğüm mesleğimi binicilikle birleştirmek istedim. Gerekli eğitimleri aldıktan sonra göreve başladım. Devriye faaliyetimiz insanların dikkatini çekiyor. Atı sevmek için yanımıza gelen turistler, hatıra fotoğrafı çekiyor. Atlar ve görevimizle ilgili sorular soruluyor. Özellikle, kadınlardan olumlu geri dönüşüm alıyoruz." şeklinde konuştu.