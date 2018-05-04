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Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak ve Afrin'de şehit olan askerler Sedat Mekan ve Cemil Erkek'in ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak ve Afrin'de şehit olan askerler Sedat Mekan ve Cemil Erkek'in ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de şehit olan Astsubay Erkek ile Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine çıkan çatışmada şehit düşen piyade er Mekan'ın ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Yıldız Nevin Gündoğmuş
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