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Şener, 4'lü ittifak için seçim kampanyası yürütecek
CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 4'lü ittifak için seçim çalışmaları yürüteceği mesajını vererek, "Durduğum yeri değiştirmiyorum" dedi
T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre, Türkiye'nin iktidar değişikliğine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Şener, "Mevcut iktidar yapısında bir değişikliği halen özlüyoruz, onun için çaba harcayacağız" diye konuştu.
Şener, adaylığının faydalı olabileceğini düşündüğünü ve görevini yaptığını belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran seçimlerinde Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesiyle ilgili, "Memleket için hayırlı olsun" diyen Şener, şunları söyledi:
"Mevcut iktidar yapısında bir değişikliği halen özlüyoruz onun için çaba harcayacağız.
Bu seçimleri önemli görüyordum, herkes önemli görüyor. Türkiye'nin geleceği açısından bir iktidar değişikliğine ihtiyaç vardır.
Bu süreçte, adaylığımın faydalı olacağını düşündüğüm için bunu ortaya koymuştum, gerekenleri de yaptım. Görevimi yaptığımı düşünüyorum.
Sonunda ana muhalefet partisi Muharrem İnce'yi aday olarak ilan etti. Memleket için hayırlı olsun. Demokratik bir seçim, rekabeti olmasını, seçim güvenliğinin gerçek anlamda sağlanmış olmasını diliyorum."
Şener, 4'lü ittifak için seçim çalışmaları yürüteceği mesajını vererek, "Durduğum yeri değiştirmiyorum" ifadesini kullandı.
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