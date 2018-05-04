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TIR çetesinden bahis çıktı
Tekirdağ'da yurda yasal yollardan sokulan yabancı plakalı çekici ve yarı römork tipi araçları usülsüz işlemlerle tescil bilgilerini değiştiren ve piyasaya süren bir şebeke çökertildi
Gözaltına alınan zanlılardan birinin aynı zamanda uluslararası bir bahis çetesinin Türkiye'deki koordinatörü olduğu ve Türkiye'de kazanılan paraları yurtdışına göndermekle görevli olduğu belirlendi.
Bahis çetesinde ele geçirilen para desteleri üzerindeki, paranın kimden geldiği ve kime verileceğine dair notlar dikkat çekti.
Deste deste paralar
Tekirdağ KOM Şube Müdürlüğü'nün Çorlu grup amirliğinin yaptığı operasyonda zanlılarla birlikte yasal yollardan Türkiye'ye sokarak Türkiye'de trafikten çekilen araçların tescil bilgileri kullanılarak usülsüz bir şekilde Türk plakası takılarak satılan araçlar ve bahist çetenin yurtdışına kaçırmaya çalıştığı 860 bin lira ele geçirildi. 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturma devam ediyor.
MUSA KESLER
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