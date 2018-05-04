İl müdürlerini aramak isteyen polisler sürgün edildi

Geçtiğimiz haftalarda Şırnak Havaalanında yaşanan olayda, İl Sağlık Müdürü ve İl Çevre Müdürünün kanunsuz ve hukuksuz şekilde üstlerini ve araçlarını aratmadığı haberlere konu olmuştu.

Medyaya yansıyan haberlere göre, görevli polislerle il müdürleri arasında tartışma çıkmış, sonrasında kaymakamın araya girmesiyle il müdürleri üzerlerini aratmadan havaalanına girmişti.

Yaşanan olay sonrasında, görevli polisler İl Sağlık Müdürü hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş ve 22 Mart 2018 tarihinde ifadeler alınmış, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Olayı soruşturan Savcı Çağatay Türker, polis Mustafa B. ile birlikte olaya tanık olan 4 polisin daha ifadesine başvurmuştu.

Ancak, dün itibariyle tarafımıza gelen bilgilere göre görevini yapan 1 bayan komiser yardımcısı ve 3 polis memuru, Havaalanından Şırnak ilinin başka ilçelerine görevlendirilmiştir.