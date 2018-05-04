Sentetik embriyo üretildi

Hollandalı bilim insanları laboratuvarda sentetik embriyo üretti.

Sperm ve yumurta hücreleri yerine, kök hücrelerden oluşan bu sentetik embriyolar farelere başarılı bir şekilde implant edildi.

Araştırma dünyaca ünlü "nature" bilim dergisinde yayımlandı. Uzmanların hedefiyse insan veya hayvan klonlamak değil. Amaç, birçok hamileliğin erken aşamada neden başarısız olduğunu araştırmak.

Maastricht Üniversitesi araştırmacıları birçok hamileliğin, embriyonun ana rahmine tutunamaması sebebiye başarısız olduğunu belirtiyor.

Bu durumun embriyodaki anormalliklerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Mikroskop altında gerçeğinden ayırt edilemeyen sentetik embriyolar bilim insanlarına bu durumu araştırmada yardımcı olacak.

Embriyo üretiminde sperm ve yumurda yerine kök hücrelerin kullanılması ile uzmanlar çok daha fazla deney malzemesine sahip olacak.

Farelere yapılan başarılı implantın tarihte bir ilk olduğu ifade ediliyor. Yöntemin insan hücreleri üzerinde kullanılması ise planlanmıyor.