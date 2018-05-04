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Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir havacılık firmasına ait fabrikada yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 8'inci Cadde'de bulunan Alp Havacılık'a ait fabrikada, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Üniversitesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'dan da su sıkılarak alevlerin söndürülmesine çalışıldı. Bölgeye 112 Acil ambulansları sevk edildi.
Fabrika içindeki kimyasal tüpelerin patlama tehlikesine karşı çevre yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
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