Ege'de Yunan savaş gemisi ile Türk yük gemisi çarpıştı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Yunanistan'ın Midilli adasının yaklaşık 4 mil açıklarında Türk bayraklı Karmate isimli kargo gemisi ile Armatolos isimli Yunan savaş gemisi çarpıştı.

Her iki gemide de batma tehlikesi yaşanmadı. Kazada ölen ve yaralanan olmadı.

Bakanlık her iki gemide de hafif hasar oluştuğunu bildirdi. Yük gemisi çarpışmanın ardından Türkiye istikametinde yoluna devam etti.

Ancak rotasını değiştirerek Dikili limanına ulaştı. Yunan donanması, Türk yük gemisinin durması yönünde yapılan ikazları dikkate almadığını iddia etti.

Olayın Yunan karasularında yaşandığı ileri sürüldü. Yunan donanması, Türk kargo gemisini uluslararası gemicilik güvenliği kurallarını ihlal etmekle suçladı.