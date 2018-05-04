1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Eroğlu: Türkiye, dünyada küresel bir güç olacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, "Büyük hedefleri olmayan milletler tarihten silinir. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin ardından Türkiye, dünyada küresel bir güç olacak." dedi
04 Mayıs 2018 15:13
Yazdır
Bakan Eroğlu: Türkiye, dünyada küresel bir güç olacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yeni sistemle yatırımların daha hızlanacağını belirterek, "Milletin refah seviyesi, huzuru artacak, siyasette daha cesur adımlar atılacak." dedi.

Eroğlu, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım töreninde, hükümetin son 15 yılda Türkiye'de hayal edilemeyecek yatırım ve hizmetler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin 15 yıla kadar borç batağında olduğunu aktaran Eroğlu, son yıllardaki ekonomik atılımlarla artık başlarının dik olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin güçlü bir ekonomisinin bulunduğuna işaret eden Eroğlu, "Türkiye'nin önünü kesmek için batı çok büyük projeler yapıyor. PKK'yı kuran kim? Batı. Aynı zamanda DEAŞ'ı, PYD'yi kuran, silah gönderen kim? Batı. Neden? Türkiye büyüyor, gelişiyor. Türkiye geleceğin yıldız küresel bir gücü. Bunu önlemek için batıdaki bazı ülkelerin gayreti var. Onların bütün gayretlerine rağmen geçen çeyrekte yüzde 7,4 büyüdük. Bütün o ülkelerin büyüme oranlarını geçtik." diye konuştu.

Yatırımlara doludizgin devam ettiklerine vurgulayan Eroğlu, tüyü bitmemiş yetimin hakkını en iyi koruyan hükümetin kendi hükümetleri olduğunu kaydetti.

24 Haziran milletin tarihinde bir milat

Eroğlu, 24 Haziran'ın milletin tarihinde bir milat olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni sisteme geçiyoruz. Bu sistemden sonra özellikle yatırımlar daha hızlanacak. Milletin refah seviyesi, huzuru artacak. Siyasette daha cesur adımlar atılacak. Burdur'dan tam destek bekliyoruz. Bu milletin büyük hedefleri var. Üç tane kızıl elma. Büyük hedefleri olmayan milletler tarihten silinir. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin ardından Türkiye, dünyada küresel bir güç olacak.151 milyon yatırımla yapılan 12 tesisin temel atma ve açılışını yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

Altınyayla ilçesindeki Karanlık Dere Kanyonu'nu Tabiat Parkı olarak ilan ettiklerini açıklayan Bakan Eroğlu, çiftçilere fidan dağıttı.

Eroğlu, ziyaret ettiği Askeriye köyünde vatandaşlarla sohbet etti.

Süleyman Elçin
Anadolu Ajansı
Bu haber 852 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: Yeni sistemde koalisyona fırsat yok
04 Mayıs 2018 15:18		 Ege'de Yunan savaş gemisi ile Türk yük gemisi çarpıştı
04 Mayıs 2018 15:08
İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere seçim uyarısı
04 Mayıs 2018 14:53		 Bakan Özhaseki: İnce'nin adaylığını hayretler içinde izliyoruz
04 Mayıs 2018 14:40
Şener, 4'lü ittifak için seçim kampanyası yürütecek
04 Mayıs 2018 14:35		 Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
04 Mayıs 2018 14:19
Muharrem İnce, sloganını açıkladı: Mazeret yok, marifet var
04 Mayıs 2018 14:07		 YSK'dan 3 adaya ret
04 Mayıs 2018 14:00
Gül'den Akar ve Kalın'ın ziyaretiyle ilgili açıklama
04 Mayıs 2018 13:53		 8 ülkenin katılımıyla hava hücum harekatı eğitimi
04 Mayıs 2018 13:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce bedelli askerlik çıkarılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Sözlü sınavda elenen 169 Vergi Müfettiş Yardımcısı dava açtı
CHP'nin adayı belli oldu
AK Parti'den 'OHAL kaldırılacak' kampanyası
Sarıeroğlu: Fakıbaba'nın bizden bir talebi olmadı
Gül'den Akar ve Kalın'ın ziyaretiyle ilgili açıklama
Öğretmenlikten Cumhurbaşkanlığı adaylığına
5'i memur 21 kişiye fuhuştan gözaltı
Kaza yapan ambülans şöförü: Yorgunuz bizi göndermeyin
O ziyaret, nezaket ziyaretiymiş
4/B'lilerin izin hakları iyileştiriliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sende herkes gibisin 3
03.05.2018 fenerbahçe vs beşiktaş maçı 3
bbp'nin cumhur ittifakı'na katılması 2
Sözlükte cuma 6
kendine haritadan yer beğen 6
sabah işe oyun havası dinleyerek giden kişi 1
hoşlanılan kıza sataşmak 1
fenerbahce doğuş 1
sözlük kadını 4
irfan değirmenci 2
SON İLANLAR
Karasu Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kadışehri Belediyesi İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam