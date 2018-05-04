Bakan Eroğlu: Türkiye, dünyada küresel bir güç olacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yeni sistemle yatırımların daha hızlanacağını belirterek, "Milletin refah seviyesi, huzuru artacak, siyasette daha cesur adımlar atılacak." dedi.

Eroğlu, Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım töreninde, hükümetin son 15 yılda Türkiye'de hayal edilemeyecek yatırım ve hizmetler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin 15 yıla kadar borç batağında olduğunu aktaran Eroğlu, son yıllardaki ekonomik atılımlarla artık başlarının dik olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin güçlü bir ekonomisinin bulunduğuna işaret eden Eroğlu, "Türkiye'nin önünü kesmek için batı çok büyük projeler yapıyor. PKK'yı kuran kim? Batı. Aynı zamanda DEAŞ'ı, PYD'yi kuran, silah gönderen kim? Batı. Neden? Türkiye büyüyor, gelişiyor. Türkiye geleceğin yıldız küresel bir gücü. Bunu önlemek için batıdaki bazı ülkelerin gayreti var. Onların bütün gayretlerine rağmen geçen çeyrekte yüzde 7,4 büyüdük. Bütün o ülkelerin büyüme oranlarını geçtik." diye konuştu.

Yatırımlara doludizgin devam ettiklerine vurgulayan Eroğlu, tüyü bitmemiş yetimin hakkını en iyi koruyan hükümetin kendi hükümetleri olduğunu kaydetti.

24 Haziran milletin tarihinde bir milat

Eroğlu, 24 Haziran'ın milletin tarihinde bir milat olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni sisteme geçiyoruz. Bu sistemden sonra özellikle yatırımlar daha hızlanacak. Milletin refah seviyesi, huzuru artacak. Siyasette daha cesur adımlar atılacak. Burdur'dan tam destek bekliyoruz. Bu milletin büyük hedefleri var. Üç tane kızıl elma. Büyük hedefleri olmayan milletler tarihten silinir. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin ardından Türkiye, dünyada küresel bir güç olacak.151 milyon yatırımla yapılan 12 tesisin temel atma ve açılışını yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

Altınyayla ilçesindeki Karanlık Dere Kanyonu'nu Tabiat Parkı olarak ilan ettiklerini açıklayan Bakan Eroğlu, çiftçilere fidan dağıttı.

Eroğlu, ziyaret ettiği Askeriye köyünde vatandaşlarla sohbet etti.

Süleyman Elçin