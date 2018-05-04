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Şehit Astsubay Erkek son yolculuğuna uğurlandı
Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Astsubay Cemil Erkek'in cenazesi, Milli Savunma Bakanı Canikli'nin de katıldığı törenle Balıkesir'de toprağa verildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda dün şehit olan Astsubay Cemil Erkek, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Erkek'in (32) Türk bayrağına sarılı naaşı, merkez Karesi ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından mahalle meydanına götürüldü.
Yağcılar Mahalle Camisi'nin önündeki meydanda kılınan cuma namazının ardından, şehidin naaşı babaevinin karşısındaki boş alana getirildi.
Törene, şehidin eşi Selva, annesi Bahriye, babası Rahim Erkek ve yakınları ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Mehmet Göktan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Burada kılınan namazın ardından şehidin naaşı, Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
Şehit Erkek'in, 4 yaşında Melike Ceren ve 5 aylık Salih Enes isminde 2 çocuğu olduğu öğrenildi.
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