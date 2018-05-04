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Geçici işçi kadrosu için 3 bin 200 başvuru
Karabük'te İŞKUR tarafından TYÇP kapsamında bazı kurumlarda çalıştırılacak 700 kişilik kadroya, 3 bin 200 başvuru alındı
Karabük'te, Çalışma ve İş Kurumu'nun (İŞKUR) Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında bazı kurumlarda çalıştırılacak 700 kişilik kadroya, 3 bin 200 başvuru yapıldı.
Başvuru sayısının fazla olması dolayısıyla Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi, noter huzurunda gerçekleştirildi.
Toplam 3 bin 200 kişinin başvurduğu iş için çekilen kurada adı okunanlar, büyük sevinç yaşadı.
İŞKUR Karabük İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, adı okunan 700 kişinin 6 ay süreyle bazı kamu kurumlarında istihdam edileceğini söyledi.
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