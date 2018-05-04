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Fotosentez yapan hayvan keşfedildi

Elysia chlorotica adı verilen kabuksuz deniz salyangozu, yosunlardan aldığı fotosentetik organellerle güneş ışınlarını karbonitrata dönüştürüyor
04 Mayıs 2018 16:01
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Fotosentez yapan hayvan keşfedildi

Bilim insanları, ilk kez bir hayvan türünün fotosentez yoluyla güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürebildiğini keşfetti.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesi'nden bilim insanları, Amerika kıtasının kuzeyinde Kanada'nın Nova Scotia bölgesi ile ABD'nin Massachusetts eyaleti arasındaki gelgit bölgesinde, güneyde ise Florida sahillerinde görülen "Elysia chlorotica" adlı kabuksuz deniz salyangozunun kahverengi yosun türlerinden aldığı krolofil içeren plastid hücre organelleriyle fotosentez yapabildiğini tespit etti.

Yaklaşık 5 santimetre büyüklüğe ulaşabilen yumuşakça, kahverengi yosundan aldığı milyonlarca plastid organeli mide bölgesine dizerek küçük güneş panelleri gibi kullanıyor. Organeller bağlı oldukları bitkiye ait hücre çekirdeğinden koparıldıkları halde hayvan hücreleriyle fotosentez işlevini sürdürebiliyor.

Araştırmaya önderlik eden Profesör Debashish Bhattacharya, bugüne kadar bitkiler gibi fotosentezle enerji üretebilen herhangi bir hayvan türüne rastlanmadığına dikkat çekti.

Bhattacharya, "Bu keşif yapay fotosentez meselesini gündeme getiriyor. Salyangozun bu çalıntı ve izole plastidleri bitki hücresinden ayrı olarak karbon üretmek için nasıl kullanabildiğini anlayabilirsek, biz de izole plastidleri kullanarak yeşil makinalar tasarlayabilir ve biyo-enerji üretebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bitkiler ve yosunlar, fotosentez sürecinde güneş ışınlarını karbonhidrat moleküllerinde sentezleyerek kimyasal enerjiye dönüştürüyor.

Araştırmanın sonuçları "Molecular Biology and Evolution" dergisinde yayımlandı.
Anadolu Ajansı
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