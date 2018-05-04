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Özel harekat polislerinin operasyon tazminatı, Sayıştay kararı sonrasında değiştirildi

Operasyon tazminatı, Sayıştay'ın operasyon tazminatı bütün personeli kapsayacak şekilde ödenemez kararı sonrasında, değiştirildi.
04 Mayıs 2018 16:02
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Özel harekat polislerinin operasyon tazminatı, Sayıştay kararı sonrasında değiştirildi

Memurlar.net'te dün yayımlanan haberde, kritik bölgelerde görev yapan emniyet personelinin serzenişlerine yer verilmiş ve operasyon tazminatında 200 liralık düşüş olduğuna dikkat çekilmişti. İlgili haber için tıklayınız.

Ancak tarafımıza iletilen bilgilere göre, bu değişiklik, temel özel harekat eğitimi kursu gören ve özel harekat birimlerinde görev yapan özel harekat polisleri ile operasyonlarda görevlendirilen diğer bazı emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel arasındaki farkın açıklığa kavuşturulmasından kaynaklanmıştır.

Sayıştay Başkanlığı da 2013 tarihli inceleme raporunda, Emniyet Genel Müdürlüğünün operasyon tazminatını ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıyan personel yerine bütün personeli kapsayacak şekilde ve her ay mutat olarak ödediği tespitini yapmıştı. Memurlar.net'te 2014 yılında yer alan ilgili haber için tıklayınız.

Yeni düzenlemeyle birlikte, son 3 yıldır mevzuata uygun olmayan bir şekilde yapılan operasyon tazminatı ödemeleri düzeltilmiştir. Buna göre operasyon tazminatı sadece temel özel harekat eğitimi kursu gören ve özel harekat birimlerinde görev yapan özel harekat polislerine tazminatın (1 inci derece kritik illerde 860 TL) tamamı ödenecek olup, diğer birimlerdeki personele ise risk durumuna göre ilgili cetvellerdeki puan üzerinden ödeme yapılacaktır.

Polis memurlarının değerlendirmelerini görmek için tıklayınız.

Memurlar.Net - Özel

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