|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Cumhur İttifakı'nda dikkat çeken 5 yıl vurgusu
AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" protokolü, AK Partili Şentop ile MHP'li Kalaycı tarafından YSK'ye teslim edildi. Protokolde yer alan önemli maddelerden biri de yapılan işbirliğinin 5 yıl boyunca devam ettirilerek "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir" denildi
AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" protokolü, AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından YSK'ye teslim edildi.
"5 yıl içinde yeni sistem bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi sağlanacak"
AK Parti ve MHP tarafından YSK'ye sunulan Cumhur İttifakı Protokolünde, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir parlemento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir" denildi.'Cumhur İttifakı' Protokolü'nün tam metni
Bu haber 4,446 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
İmar barışı hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI