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Efes Tatbikatı'nda ilk kez kullanıldı
TSK tarafından kullanılan Milli Coğrafi Analiz Sistemi(CAS) sivil kullanıma açıldı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, attığı tweet ile CAS'ın Efes Tatbikatı'nda kullanıldığını ve yerli Google Earth olduğunu söyledi
Uydu görüntülerinin izlenebildiği milli Coğrafi Analiz Sistemi bugün itibariyle Harita Genel Komutanlığı tarafından sivil kullanıma açıldı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sivil kullanıma açılan milli Coğrafi Analiz Sistemi'nin yerli Google Earth olduğunu dile getirdi.
Google'ın popüler uygulaması Earth gibi uydu görüntülerinin izlenebildiği milli Coğrafi Analiz Sistemi, Göktürk 2'den elde edilen görüntüleri derliyor.
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