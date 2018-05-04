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Malatya'nın yeni belediye başkanı belli oldu
Ahmet Çakır'ın AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından, Büyükşehir Belediye Başkanlığına Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat getirildi
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına, AK Parti'nin adayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat seçildi.
Ahmet Çakır'ın milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrılması dolayısıyla yerine isim belirlemek amacıyla Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı.
Meclis toplantısında gerçekleşen seçimin ilk turunda 3'te 2'lik çoğunluk sağlandı. 47 meclis üyesinin 40'ının oyunu alan Polat, Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Oylamada 6 oy boş çıkarken, bir üye ise oylamaya katılmadı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Polat, meclis üyelerine teşekkür etti.
Meclis üyeleriyle kente hizmet etmek için gayret göstereceklerini belirten Polat, "Gece, gündüz demeden kente hizmet edeceğiz. 9 yıl belediye başkanlığı yapan Ahmet Çakır'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde şehri çok daha ileri noktalara taşıyacağız." dedi.
Daha sonra makama geçen Polat, vekalet eden Hasan Göğüs'ten görevi devraldı.
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