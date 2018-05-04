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HDP il yöneticilerine tutuklama

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP il yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı
04 Mayıs 2018 17:01
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HDP il yöneticilerine tutuklama

HDP Güngören İlçe Teşkilatı'nda terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında HDP İl Başkanı Cengiz Çiçek ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 10 şüpheli ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 28 Nisan'da HDP Güngören İlçe Teşkilatı'nda terör örgütünün propagandasının yapıldığına dair ihbar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, HDP İl Başkanı Cengiz Çiçek ve 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık, 10 şüpheliyi de tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılığın şüpheliler hakkındaki sevk yazısında, 28 Nisan'da HDP İlçe Teşkilatı'nda terör örgütünün propagandasının yapıldığına dair ihbar üzerine çıkarılan arama kararı doğrultusunda, söz konusu ilçe binasında terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ile öldürülen terör örgütü üyelerinin posterleri ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

Söz konusu propaganda eyleminin sosyal medyada paylaşıldığının da tespit edildiği anlatılan sevk yazısında, yapılan araştırmalarda söz konusu propaganda eyleminin düzenleyicilerinin HDP İl Başkanı Cengiz Çiçek, HDP Güngören İlçe Başkanı Ömer Özkan, ilçe yöneticileri Halit İpekyüz, Mehmet Emin Kılıçarslan, Yüksel Seyitvan, Gülsimet Önal, Keziban Bulak, Kazim Köse ile HDP İl Teşkilatında bulunan Gönül Karaman ve Yusuf Kesik olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Sevk yazısında, şüphelilerin, ele geçirilen malzemeler de dikkate alındığında PKK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit yöntemlerini meşru gösterecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yaptığının değerlendirildiği ifade edilerek, şüphelilerin üzerine atılı suçu işledikleri gerekçesiyle tutuklanması talep edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, tüm şüphelilerinin ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı
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